"Dios bendiga a la reina": celebridades británicas se despiden de Isabel II

Celebridades de todo el mundo se despidieron el jueves de la que quizá sea la mayor estrella mundial, con sentidos homenajes a la difunta reina Isabel II.



Helen Mirren, que interpretó a la monarca en la película biográfica de 2006 "La reina", se mostró "orgullosa de ser isabelina". "Lloramos a una mujer que, con o sin corona, era el epítome de nobleza".



Elton John, que tiene una lujosa casa a un paso del castillo de Windsor, dijo estar "profundamente entristecido" por el fallecimiento de Isabel.



"Ella era una presencia inspiradora para estar cerca y dirigió el país a través de algunos de nuestros momentos más grandes y más oscuros con gracia, decencia y genuina calidez de cuidado", escribió en Instagram.



John fue nombrado caballero por la Reina en 1998, apenas meses después de cantar una versión reelaborada de "Candle in the Wind" en el funeral de Diana, Princesa de Gales.



El ícono del rock Mick Jagger lamentó la pérdida de alguien que había estado presente "durante toda mi vida". "En mi infancia puedo recordar haber visto los momentos más destacados de su boda en la televisión. La recuerdo como una hermosa joven, a la muy querida abuela de la nación".



La autora de "Harry Potter", JK Rowling, dijo que Isabel se había "ganado su descanso". "Cumplió su deber con el país hasta sus últimas horas, y se convirtió en un símbolo duradero y positivo de Gran Bretaña en todo el mundo", tuiteó.



La Spice Girl, empresaria y esposa de uno de los futbolistas más populares de Inglaterra, Victoria Beckham, dijo que la muerte de la reina marcaba un día triste "para el mundo entero".



El exbeatle Paul McCartney, que fue nombrado caballero por Isabel en 1997 y actuó en su Jubileo de Diamante en 2012, rindió homenaje a la reina, y a su hijo Carlos, que la sucede en el trono. "Dios bendiga a la reina Isabel II... Larga vida al Rey", tuiteó.



Las celebridades estadounidenses también se apresuraron a ofrecer sus condolencias. La heredera Paris Hilton declaró que Isabel era "la jefa original".



Asimismo, las estrellas de la gran pantalla le rindieron homenaje. "Nunca la volveremos a ver como ella", declaró la actriz Bette Midler.