Cuba pidió a EE.UU. que la embajaba expida visas de no inmigrantes ¿En qué consiste?

Cuba pidió de nuevo que la embajada estadounidense en La Habana expida "visas de no inmigrantes", durante una nueva ronda de conversaciones migratorias con Estados Unidos este miércoles en Washington, según un comunicado gubernamental cubano.



La delegación cubana reiteró "la importancia de que se restablezca" el procesamiento de visas de no inmigrantes" porque "tras 6 años, le resulta inexplicable al ciudadano cubano la obligación de viajar a un tercer país para obtener una visa", afirma.



En enero de 2023 la embajada estadounidense reanudó la entrega de visas inmigrantes de reunificación familiar a los cubanos, pero sigue sin expedir, según Cuba, las de no inmigrantes, destinadas a turistas, estudiantes e inversores, entre otros.



Los representantes cubanos, encabezados por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, también protestaron de nuevo por el "otorgamiento de asilo político" a Rubén Martínez Machado, un piloto cubano que huyó en octubre a Florida en una avioneta.



"La impunidad sobre acciones de esta naturaleza estimula actos ilícitos con consecuencias peligrosas y negativas para la seguridad aérea y la seguridad nacional de ambos países", lamentan.



Durante las conversaciones ambos países revisaron el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, semanas antes de que el gobierno estadounidense levante una norma sanitaria que permite bloquear a la inmensa mayoría de los migrantes en la frontera con México.



En 2022 Washington y La Habana reanudaron las negociaciones migratorias, en un contexto de éxodo récord de cubanos.



Desde entonces el número de cubanos interceptados por las autoridades estadounidenses cayó de 28.845 en octubre de 2022 a 753 en febrero de 2023, según datos oficiales, a raíz de un plan del presidente Joe Biden que autoriza la entrada de hasta 30.000 migrantes por mes de Cuba, Nicaragua y Haití y Venezuela.



La delegación estadounidense, presidida por el subsecretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional para América Latina, David Cloe, destacó "áreas de cooperación exitosa" e "identificó problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos", señala el Departamento de Estado en un comunicado, sin especificar cuáles.



"Garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo de ambos países", según Washington, que afirma estar interesado en "fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales" en la isla.



Pese a "su disposición" por seguir con las conversaciones migratorias, los cubanos reprocharon lo que consideran "medidas de estímulo a la migración ilegal". En el comunicado mencionan por ejemplo "el impacto negativo" del bloqueo económico y "el trato preferencial que aún reciben los cubanos que entran de manera ilegal en el territorio estadounidense".



A su llegada a la Casa Blanca en enero de 2021, Biden prometió revisar la política estadounidense hacia Cuba, pero endureció su posición tras las manifestaciones antigubernamentales de julio de ese mismo año, que se saldaron con un muerto y decenas de heridos.