Cuatro casos de la nueva cepa de covid-19 se detectaron en Bélgica, a principios de mes

Erika Mantilla

Cuatro casos de la nueva cepa del covid-19 fueron detectados en Bélgica a "principios de diciembre", informaron este martes las autoridades sanitarias de ese país y confirmaron publicaciones relacionadas hechas por algunos medios en días pasados.



"Cuatro casos fueron detectados a principios de diciembre, hace unos quince días", declaró Yves Van Laethem, portavoz de la lucha contra la pandemia en Bélgica. "Es poca cosa, pero no es imposible que haya más", agregó.



"Como muchos países, no rastreamos tantas cepas como hacen los ingleses, que hacen un enorme trabajo a ese nivel", explicó el médico especialista en enfermedades infecciosas. Según él, Inglaterra realiza de 10 a 20 veces más "tipificaciones" de cepas de virus que Bélgica.



El experto cuestionó la utilidad del cierre de fronteras con el Reino Unido que impuso la mayoría de países europeos.



"¿Acaso el enemigo no está ya entre nosotros? No sé si eso es imposible", consideró Van Laethem. "Este cierre quizá fuera demasiado tardío, ya que empezamos a encontrar casos de esta cepa inglesa en septiembre", agregó.



Los cuatro casos identificados en Bélgica son de nacionalidad belga, según él.



Un portavoz del Ministerio de Salud precisó que, de ellos, tres habían sido detectados en Flandes Oriental (noreste) y uno en Flandes Occidental.



La aparición en el Reino Unido de una nueva variante del coronavirus, que podría ser más contagiosa que las otras, generó una fuerte preocupación.



La rama europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el domingo que se refuercen los controles para detectar mejor eventuales casos de esa nueva cepa.



Según la OMS, formas similares habrían sido detectadas en Australia (un caso), Dinamarca (9), Holanda (1) y Sudáfrica. Italia también anunció un primer caso detectado el domingo.



