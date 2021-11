Corte Penal Internacional investigará a Venezuela por presuntas violaciones a DD.HH.

La Corte Penal Internacional, CPI, abrirá una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017, informó el fiscal de la CPI, Karim Khan, en un encuentro en Caracas con el presidente Nicolás Maduro.



La CPI abrió un examen preliminar en 2018, sobre el que Khan debía decidir si desestimaba o pasaba a la siguiente fase. "Le pido a todos, a medida que entramos en esta nueva etapa, que den a mi oficina el espacio para hacer su trabajo", comentó el fiscal.



"Después de esta evaluación y este debate, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos", indicó por su parte Maduro.



Ambos firmaron en el palacio presidencial de Miraflores un acuerdo de colaboración para esta siguiente etapa.



Lea además: Estados Unidos retira siete cargos contra Alex Saab como parte del acuerdo de extradición



Khan, que llegó el domingo a Venezuela para una visita de tres días, saludó el "diálogo constructivo" en las reuniones que sostuvo con Maduro, su vicepresidenta Delcy Rodríguez, el fiscal general Tarek William Saab y representantes de la Corte Suprema.



"Estoy plenamente consciente de las fallas que existen en Venezuela, la división política que existe. No somos políticos, nos guiamos por el principio de legalidad y el estado de derecho", insistió el funcionario de la CPI.



Después de que la CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió la investigación preliminar en 2018, la antecesora de Khan, Fatou Bensouda, afirmó que existía una "base razonable" para creer que fueron cometidos crímenes contra la humanidad.



"Hemos sido francos y directos en afirmar que la llamada fase de

examen preliminar no le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba en el examen preliminar, estuvimos, como yo le he dicho respetado fiscal Karim Khan, estuvimos ciegos en esa etapa", criticó Maduro.

Lea también: Abren investigación en Brasil contra Bolsonaro por fallas en gestión del covid-19



Khan, que tiene previsto volver al país en una fecha aún no definida, también dijo que se reunió con "organizaciones nacionales e internacionales" antes y durante su visita.



Sin embargo, en los días que estuvo en Venezuela, familiares de víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos pidieron ser "escuchadas" en pequeñas protestas callejeras.



Este miércoles, una veintena de personas protestó frente a la sede del servicio de inteligencia, donde están recluidos opositores presos.