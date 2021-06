Bill Cosby: Corte de Estados Unidos anuló condena por delitos sexuales al comendiante

Alejandro Cabra Hernandez

Un tribunal estadounidense anuló este miércoles la condena del cómico Bill Cosby por drogar y agredir sexualmente a una mujer hace 15 años, permitiendo su salida de prisión en la tarde del mismo día.



"Se anulan las condenas y el fallo de la sentencia de Cosby y se le deja en libertad", escribió la Corte Suprema de Pensilvania en una sentencia de 79 páginas.



El hombre de 83 años, más famoso por su papel en la exitosa serie de televisión 'El show de Bill Cosby', llevaba más de dos años en la cárcel cumpliendo una condena de tres a diez años de prisión por agresión indecente agravada.



Las autoridades no han informado cuándo será liberado.



Lea también: Fuerte ola de calor deja más de 100 muertos en Canadá



"Necesitaremos recibir, autentificar y revisar los documentos judiciales antes de seguir adelante", dijo a la AFP un portavoz del Departamento Correccional de Pensilvania.



Cosby fue condenado en 2018 por agredir a Andrea Constand en su mansión de Filadelfia.



Fue el primer veredicto de culpabilidad por agresión sexual contra una celebridad desde la aparición del movimiento #MeToo.

"Injusto"

Aunque más de 60 mujeres dijeron haber sido víctimas de agresión sexual por parte de Cosby, el actor fue juzgado penalmente solo por la agresión de Constand, ya que los otros casos habían prescrito.



La defensa de Cosby presentó la segunda apelación contra su condena en agosto del año pasado. Sus abogados argumentaron que cinco mujeres no deberían haber podido declarar en el juicio como testigos.



Los letrados dijeron que esos testimonios, que denunciaban hechos ocurridos hace "décadas" y que no formaban parte del caso, habían influido en el jurado.



Los abogados también argumentaron que era "injusto" que durante el juicio se escuchara el testimonio que dio Cosby en un caso civil en el que hablaba del uso de drogas sedantes y de sus comportamientos sexuales en la década de 1970.



La defensa argumenta que cuando Cosby hizo esa declaración, creía que podía acarrear consecuencias penales.



La Corte Suprema de Pensilvania estuvo de acuerdo en que a Cosby se le había negado un juicio justo.



"Debe ser liberado y cualquier enjuiciamiento futuro por estos cargos en particular debe ser prohibido", escribieron tres jueces.



"No discutimos que esta solución sea grave e infrecuente. Pero está justificado aquí, de hecho es obligatorio", agregaron.



Una decena de mujeres que dicen ser víctimas de Cosby han presentado demandas civiles contra el actor en busca de una indemnización por daños y perjuicios.