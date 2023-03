Ciudad ucraniana de Bajmut podría caer en manos rusas "en los próximos días" 

La ciudad ucraniana de Bajmut podría caer en manos de las tropas rusas "en los próximos días", admitió este miércoles el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg.



"No podemos descartar que Bajmut caiga en los próximos días", dijo Stoltenberg en Estocolmo, al margen de una reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea.



La eventual caída, añadió Stoltenberg, "no necesariamente refleja un punto de giro en la guerra, pero pone de relieve que no podemos subestimar a Rusia y debemos continuar nuestro apoyo a Ucrania".



La ciudad de Bajmut, una de las principales de la región ucraniana de Donetsk (Esta del país), es escenario de feroces combates desde hace varias semanas, y las tropas rusas han logrado rodearla casi por completo.



Ucrania ha prometido que seguirá defendiendo la ciudad, si bien uno de sus soldados en la zona dijo a AFP que la caída es inevitable y que algunas unidades ya habían empezado a retirarse de Bajmut.



De acuerdo con el gobierno ucraniano, quedan actualmente en Bajmut menos de 4.000 civiles, frente a los más de 70.000 habitantes que tenía la ciudad antes del estallido del conflicto.



Bajmut desempeñaba un papel central en las hostilidades como un centro de defensa para las tropas ucranianas en toda la región del Donbás. En una reciente entrevista, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que la caída de Bajmut dejaría el "camino abierto" a Rusia.



Por su parte, el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, dijo a oficiales el fin de semana que la captura de Bajmut permitirá "operaciones ofensivas profundas en las líneas defensivas de las fuerzas armadas de Ucrania".