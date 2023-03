Petro ordenó al Ejército no intervenir en secuestro de policías en Caquetá para "evitar una masacre"

El presidente Gustavo Petro reconoció que dio la orden al Ejército Nacional de no buscar la liberación de los policías secuestrados por algunas comunidades en San Vicente del Caguán, en Caquetá.



“La orden dada al Ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo como comandante de las Fuerzas Militares”, escribió el Presidente en su cuenta de Twitter, ante las críticas por la falta de apoyo de las Fuerza Pública a los uniformados retenidos.

La orden dada al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo como comadante de las Fuerzas militares. Una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos solo puede generar una masacre. Que hagan eso las dictaduras, pero una democracia jamás. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 8, 2023

Y agregó: “una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos solo puede generar una masacre. Que hagan eso las dictaduras, pero una democracia jamás”.



Sobre la muerte de un subintendente y un campesino en medio de estas confrontaciones, Petro aseguró que "fue en el primer momento de la asonada contra la empresa Emerald donde murieron". Asimismo, recalcó que su liberación solo se logró "con la llegada del Gobierno y la negociación pacífica".



Los mensajes de Petro en Twitter coinciden con lo dicho por el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, luego de su intervención en las comisiones Segunda de Senado y Cámara. Allí, el funcionario se refirió a la controversia que desató el secuestro de 79 policías en San Vicente.



"El Ejército sabía que podía generarse algo mucho más grave si ellos intervenían, porque están preparados es para usar las armas", expresó el Ministro sobre lo que pudo ocurrir si las Fuerzas Militares respondían al llamado de ayuda de los policías retenidos.



"Pido a todos que revisen con objetividad, con ecuanimidad esto que ha ocurrido y concluyan si este fue el procedimiento adecuado para tratar de salvar más vidas y no para arriesgar tantas como se hubieran podido producir", añadió.



"¿Si se hubieran usado las armas cómo hubiese sido esa batalla campal?", cuestionó el funcionario, a la vez que señaló que no fue él quien dio la orden de que el Ejército Nacional no actuara.



Por último, también mencionó la polémica por el uso de la palabra retención, en lugar de secuestro, por parte del Gobierno. Secuestro es que "alguien sustraiga, retenga, arrebate, es decir, la retención hace parte de los verbos que describen el secuestro", aseguró.