Casos de covid-19 entre jóvenes se elevan en Reino Unido, imponen restricciones por zonas

Erika Mantilla

El Gobierno Británico impuso el martes restricciones más severas contra el coronavirus en el noroeste de Inglaterra y expresó su preocupación ante el aumento de los contagios de covid-19 entre los jóvenes.



Con 120 positivos por cada 100.000 personas, el "aumento muy significativo" en los casos registrado en la localidad de Bolton, cerca de Mánchester, es ahora el más alto del país, afirmó el ministro de Sanidad, Matt Hancock.



Esto "se debe en parte a los contactos sociales de veinteañeros y treintañeros, lo sabemos por los rastreos", aseguró ante el parlamento, y precisó que el "sistema permitió identificar un número de pubs en los que el virus se ha propagado significativamente" en esa localidad.



Hancock anunció restricciones en bares y restaurantes de Bolton, entre ellos reducción de las horas de apertura, y la prohibición a sus habitantes de reunirse con personas con las que no compartan hogar.



Determinado a evitar otro confinamiento nacional de catastróficas consecuencias económicas, el Gobierno Británico opta por imponer restricciones locales al tiempo que intenta incentivar el retorno a la actividad en zonas del país donde los contagios son bajos.



Pero sus detractores afirman que esta política ha exacerbado el número de infecciones ya que los jóvenes en particular van a los populares pubs sin respetar las consignas de distanciamiento social.



El Reino Unido es el país más castigado de Europa por la pandemia: registra más de 41.500 muertes por covid-19 desde el inicio de la emergencia sanitaria y en los últimos días han aumentado las infecciones diarias.



Este martes se reportaron 2.420 y el número de nuevos fallecidos en las últimas 24 horas fue de 30 casos, aunque los decesos se produjeron a lo largo de tres o cuatro días.



Hancock advirtió que, aunque los jóvenes tienen menos probabilidades de desarrollar formas graves de covid-19, pueden contagiar fácilmente a personas más vulnerables, en particular ancianos.



