Muertes por covid-19 en el mundo superaron este martes los 893.000 casos

Erika Mantilla

La pandemia del coronavirus ha provocado al menos 893.524 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido hasta las 11:00 a.m. de este martes a partir de fuentes oficiales.



Desde el comienzo de la epidemia más de 27'387.170 personas contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 18'115.200 se recuperaron, según las autoridades.



El lunes se registraron en el mundo 3.816 nuevas muertes y 236.135 contagios. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son India con 1.133, Brasil (310) y Estados Unidos (299).



La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 189.221 con 6'301.451 contagios. Las autoridades consideran que 2'333.551 personas sanaron.



Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil con 126.960 muertos y 4'147.794 casos, India con 72.775 muertos (4'280.422 casos), México con 67.781 muertos (637.509 casos), y Reino Unido con 41.554 muertos (350.100 casos).



Entre los países más golpeados, Perú registra la mayor tasa de mortalidad, con 91 decesos cada 100.000 habitantes, seguido de Bélgica (85), España (63), Reino Unido (61) y Chile (61).



China, sin tener en cuenta los territorios de Hong Kong y Macao, registró un total de 85.144 personas contagiadas, de las que 4.634 murieron y 80.335 sanaron totalmente.



El martes a las 11:00 a.m. y desde el comienzo de la epidemia, América latina y el Caribe sumaba 298.051 fallecidos (7'857.073 contagios), Europa 218.879 (4'253.629), Estados Unidos y Canadá 198.405 (6'433.578), Asia 107.382 (5'909.201), Medio Oriente 38.499 (1'595.154), África 31.489 (1'308.469) y Oceanía 819 (30.068).



Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Debido a correcciones de las autoridades o la publicación tardía de los datos, el incremento de las cifras publicadas en las últimas 24 horas puede no corresponder exactamente con las del día anterior.



