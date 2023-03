Avión ruso chocó y provocó caída de un dron de Estados Unidos en el mar Negro

Un avión caza ruso Su-27 chocó esta martes con una aeronave no tripulada MQ-9 Reaper sobre el mar Negro, y en consecuencia el dron terminó haciendo impacto en el agua, informó el mando militar de Estados Unidos en Europa (USEUCOM).



"Nuestro avión MQ-9 estaba realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional cuando fue interceptado y golpeado por un avión ruso, lo que resultó en un accidente y la pérdida total del MQ-9", expresó en un comunicado el general James Hecker, comandante de la Fuerza Aérea de EEUU en Europa.



De acuerdo con el comunicado, el dron del servicio de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento de la Fuerza Aérea estadounidense fue interceptado por dos cazas rusos, siendo que una de esas aeronaves provocó el accidente.



Según el USEUCOM, en varias oportunidades uno de los aviones rusos "arrojó combustible" y voló delante del dron "en forma irresponsable, ambientalmente cuestionable, y poco profesional".



En la nota el general Hecker aseguró que las aeronaves de Estados Unidos y de sus aliados "continuarán operando en el espacio aéreo internacional, y llamamos a los rusos que se comporten en forma segura y profesional".



Washington condenó la colisión "temeraria"

Washington condenó el martes la colisión "temeraria" de un avión caza ruso con uno de sus drones de reconocimiento sobre el Mar Negro que condujo a la destrucción del aparato estadounidense.



"No es raro... que aviones rusos intercepten aviones estadounidenses sobre el Mar Negro", declaró a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, refiriéndose al procedimiento habitual de un avión haciendo contacto visual o electrónico con otro.



Sin embargo, recalcó que esta vez "es digna de mención por lo insegura y poco profesional que fue, de hecho fue imprudente", declaró a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.



Kirby dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había sido informado sobre el incidente y que el Departamento de Estado iba a expresar sus preocupaciones a Moscú.



"No necesitamos tener ningún tipo de registro con los rusos antes de volar en el espacio aéreo internacional. No hay ningún requisito para hacer eso, ni lo hacemos", agregó el funcionario.