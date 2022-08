Autoridades mexicanas buscan acortar tiempo para rescate de 10 mineros desaparecidos

Las autoridades mexicanas intentan acortar los tiempos para la evacuación de diez obreros desaparecidos en una mina desde el 3 de agosto, tras el rechazo de sus familias a un plan que tomaría hasta once meses, informó este viernes el gobierno.

"Los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua" del socavón inundado para que puedan ingresar los rescatistas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa diaria.



"La instrucción (al equipo de rescate) es que no nos demos por vencidos", añadió el mandatario.



El jueves, Protección Civil presentó a los familiares una nueva estrategia para sacar a los trabajadores que tomaría entre seis y once meses, según comentaron algunos de ellos.



Ese planteamiento prácticamente sepulta las esperanzas de los parientes de volver a ver con vida a sus seres queridos.



"Propusieron otra opción (...) que era excavar el terreno para poder entrar, nada más que eso lleva más tiempo", indicó López Obrador, sin detallar la duración.



El presidente confirmó que las familias rechazaron esa posibilidad, por lo que se busca ir más rápido con los trabajos que permitan el acceso a la mina de carbón, localizada en la comunidad de Agujita (estado de Coahuila, norte).



"Estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no podemos aceptar esto", declaró el jueves a la AFP Juani Cabrales, hermana de Mario Alberto Cabrales, uno de los mineros accidentados.



Según explicó el jueves la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, se evalúan tres "opciones", una de las cuales consiste en abrir un túnel con "rampas de acceso inclinado" para alcanzar las galerías de la mina, además del bombeo de agua.



Desde que se produjo el siniestro, no hay señales de vida de los trabajadores.



La estrategia inicial era que buzos militares intentaran descender verticalmente a través de los pozos por donde suelen acceder los obreros, cuando la inundación estaba a poco más de un metro.



Pero el nivel del agua aumentó súbitamente a más de 30 metros el 14 de agosto y no ha disminuido de forma significativa.



Debido a ello, Protección Civil anunció un cambio para sellar antes las fisuras por donde se filtra el agua desde una mina vecina y abandonada hace 30 años, así como construir un muro.



Según el gobierno, esas maniobras fueron validadas por dos empresas de Estados Unidos.