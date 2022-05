Apple Pay enfrenta batalla legal en la Unión Europea por "abuso de posición dominante"

La Comisión Europea anunció este lunes la conclusión preliminar de que el gigante tecnológico Apple abusa de su posición dominante con el servicio de pago electrónico Apple Pay, un mecanismo impuesto a los usuarios de sus teléfonos celulares.



La Comisión, el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE), señaló que el gigante tecnológico "restringe la competencia en el mercado de billeteras digitales" en sus teléfonos móviles, y que ello sería ilegal bajo las normas europeas.



Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, dijo en Bruselas que Apple "restringe a terceras partes el acceso a tecnología esencial necesaria para desarrollar soluciones rivales de billeteras electrónicas" en dispositivos de la empresa.



Por ello, apuntó, "nuestra conclusión preliminar es que Apple parece haber restringido la competencia, en beneficio de su propia solución, Apple Pay".



Esa actitud equivale a "abuso de una posición dominante, que es ilegal bajo nuestras reglas", dijo Vestager.



El nudo de la controversia es el dispositivo que permite que aparatos se comuniquen a corta distancia, conocido por su sigla en inglés NFC, y que constituye la base para que se puedan efectuar pagos desde teléfonos móviles.



En los aparatos iPhone, sin embargo, únicamente Apple Pay tiene acceso al chip NFC, y una empresa que desee desarrollar una aplicación para iPhones que use el NFC tiene que pagar una tasa a Apple.



Además, únicamente los bancos asociados a Apple pueden beneficiarse de que sus aplicaciones móviles tengan acceso al chip NFC, permitiendo así efectuar pagos.



Bloqueo a la competencia

De acuerdo con la Comisión Europea, Apple no permite o limita el acceso al chip NFC para beneficiar su propia solución.



Así, Apple Pay es la única alternativa del segmento de billeteras digitales que tiene acceso al mecanismo NFC en los dispositivos de Apple o que usan el sistema operacional iOS.



Por ello, la Comisión concluyó que la posición dominante de Apple en ese mercado "restringe la competencia al reservar el acceso a la tecnología NFC a Apple Pay".



En la actualidad, usuarios de teléfonos iPhone o de Apple Watch pueden efectuar pagos apenas aproximando esos dispositivos a los terminales electrónicos para lectura de tarjetas bancarias.



Por esa causa, dijo Vestager, "el mercado no está desarrollado porque no es posible a otras aplicaciones tener acceso al NFC".



Esta investigación se había iniciado en 2020 ante quejas de bancos europeos que se resistían a pagar una tarifa a Apple para que sus aplicaciones móviles de servicios bancarios funcionen plenamente en los teléfonos del gigante digital.



La UE traba una enorme batalla legal para regular la operación de gigantes digitales como Apple en el espacio europeo, y hacer que se ajusten a la normativa del bloque.



Apple es objeto también de investigaciones por su sistema de transmisión de música, y venta y distribución de libros en edición digital.



En tanto, Apple reaccionó alegando que la prioridad del servicio de pagos es la seguridad de sus usuarios y de las comunicaciones entre dispositivos.



La empresa, continuará en contacto con la Comisión Europea "para garantizar que los consumidores europeos tengan acceso a la opción de pago de su elección en un entorno seguro".



La Comisión destacó que una investigación como esta no tiene plazo definido para ser finalizada.



En el caso de que la firma sea considerada culpable, tendrá que modificar sus prácticas para poder seguir operando en Europa o enfrentar multas de hasta 10% de sus ventas anuales.