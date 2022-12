Aplazan sesión que le pondría fin al gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela

El jefe del 'gobierno interino' de Venezuela, Juan Guaidó, ha aplazado la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional que tenía previsto decidir este jueves la prolongación de su mandato.



La sesión de la Asamblea Nacional que había sido propuesta para este 29 de diciembre ha quedado pospuesta "atendiendo el criterio de los miembros de la junta directiva y diputados" para el 3 de enero de 2023, con el objetivo de conseguir "un acuerdo más amplio por el país", ha anunciado en Twitter la cuenta asamblearia.



El dirigente opositor venezolano ha afirmado que "en atención a las solicitudes públicas" realizadas por diversos diputados de la Asamblea Nacional asume la suspensión de la sesión, también desde su cuenta en la red social citada.



Esta decisión tiene lugar en mitad de las tensiones y el descontento expresado por los partidos de la oposición que no ven en Guaidó un candidato sólido para la reelección.



En este sentido, algunos de los principales partidos de la oposición venezolana pidieron la semana pasada a través de un comunicado el cese del "gobierno interino" del dirigente opositor Juan Guaidó, tras considerar que casi cuatro años después de su proclamación no ha cumplido los objetivos esperados.



El dirigente del partido Primero Justicia, Alfonso Marquina, realizó una rueda de prensa hablando en nombre de 69 (de los 112) diputados opositores que apoyaron la proclamación de Guaidó en 2019. Estos pertenecen a los principales partidos de la oposición: Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV).



"El gobierno interino no es la razón de ser de la lucha democrática, fue un instrumento necesario en su momento, pero hoy estamos nombrando una comisión para la protección de todos los activos", afirmó Marquina, y resaltó el deber de todos para "asumir responsabilidades", ya que "la figura del gobierno interno no figura para lograr los objetivos en Venezuela", según recogió la cadena Globovisión.



Juan Guaidó, quien llegó a ser reconocido por más de medio centenar de países como "presidente interino" en 2019 al autoproclamarse con tal distinción tras no reconocer los resultados de las presidenciales de 2018, ha visto como su peso político en el exterior ha ido menguando cada año, así como su liderazgo dentro de la oposición interna al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro.