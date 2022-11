Amazon despedirá a 10.000 empleados, según medios en Estados Unidos

Amazon se prepara para despedir a 10.000 personas, según The New York Times, lo que convertiría a la empresa en el último gigante tecnológico estadounidense en responder a la crisis económica con un plan de recorte de empleos.



Estos miles de empleos representarían menos de 1% de la masa salarial del grupo, que tenía 1,6 millones de trabajadores en el mundo a fines de 2021.



Parte importante de los efectivos la constituyen trabajadores zafrales, contratados cuando aumenta la actividad, por ejemplo en las fiestas de fin de año.



Según el diario, la cifra podría cambiar. Pero si se confirma, se trataría del recorte de puestos de trabajo más importante en la historia de la empresa.



Contactada por la AFP, Amazon no formuló comentarios de momento.



La empresa ya había anunciado, hace dos semanas, que congelaba las contrataciones para sus oficinas.



El miércoles pasado Meta, matriz de la red social Facebook, anunció el despido de 11.000 personas, 13% de sus efectivos. También el especialista de servicios de pago en línea Stripe y la plataforma de vehículos con chofer Lyft realizaron recortes importantes.



Una de las primeras decisiones del nuevo propietario de la red Twitter, el millonario Elon Musk, fue deshacerse de la mitad de sus empleados, en una empresa con una plantilla de 7.500 trabajadores.