Alemania aumenta las restricciones para disminuir los contagios de coronavirus

Natalia Moreno Quintero

Las infecciones reportadas en Alemania han aumentado en los últimos días, registrando cifras que no se veían desde abril.

Alemania va a aumentar las restricciones para frenar la pandemia del coronavirus, multando a quien no use mascarillas y limitando el número de personas que se pueden reunir, según un proyecto de acuerdo entre regiones y gobierno.



Además, las autoridades van a reforzar los controles para garantizar que las cuarentenas se están cumpliendo y también pondrán multas si no es el caso, según este texto negociado por el gobierno de la canciller Angela Merkel y las 16 regiones alemanas.



Según este proyecto, el gobierno limitará a 25 las personas que pueden reunirse en actos privados. El incumplimiento del uso de mascarillas donde es obligatorio será multado con $225.176 (50 euros).



Aunque la propagación del virus es "actualmente inferior al pico alcanzado en marzo y abril", las autoridades señalan que "estas últimas semanas, el número de infecciones volvió a aumentar".



El país registra alrededor de 1500 nuevos casos diarios, el más alto desde fines de abril. El récord fue a principios de ese mes, de 6000.

"Los alojamientos colectivos, los actos públicos, las celebraciones y la movilidad relacionada con las vacaciones son particularmente propicias para la propagación del virus", según el proyecto, que señala que "este aumento de los meses de verano debe tomarse en serio".



Alemania, que espera un aumento adicional en los meses de otoño e invierno, prolongará hasta fin de año la prohibición de público en los estadios, lugares culturales, festivales o ferias, según el proyecto.



Habrá "excepciones" en las regiones donde la tasa de infección sea baja desde hace al menos una semana y "si se garantiza que los participantes proceden exclusivamente de esa región o de las regiones vecinas" donde también esté contenida la propagación del virus, según el texto.



Alemania registraba hasta este jueves 237.936 casos (+1.507 en las últimas 24 horas) de covid-19 y 9285 decesos (+5), según el Instituto Robert Koch.