China acusa a EEUU de tener una "lógica tiránica" por sanciones a empresas

Erika Mantilla

El gobierno chino denunció este jueves una "lógica tiránica" tras las sanciones de Estados Unidos contra empresas chinas acusadas de colaborar con la militarización del Mar de China Meridional.



Las acciones de Estados Unidos "constituyen una injerencia flagrante en los asuntos internos chinos", dijo a la prensa el portavoz de la diplomacia china, Zhao Lijian, denunciando una lógica de "tirano" y "de relación de fuerza".



Estados Unidos anunció el miércoles sanciones y restricciones contra 24 empresas y "decenas" de funcionarios chinos acusados de haber participado en la construcción o la militarización de islotes artificiales en el Mar de China Meridional.



"China tomará medidas firmes para garantizar los derechos e intereses legítimos de sus empresas y sus ciudadanos", advirtió Zhao, al asegurar que esas construcciones no tienen nada de militar y dependen de la soberanía nacional.



El régimen comunista chino reivindica la casi totalidad de los islotes y arrecifes del Mar de China Meridional frente a los demás ribereños (Malasia, Vietnam, Filipinas, Brunei, Taiwán).



En 2016, una corte de arbitraje internacional consideró que las reivindicaciones chinas no tenían "ningún fundamento jurídico", lo cual fue rechazado por Pekín.



Estados Unidos, que se opone a las pretensiones de China, realiza regularmente con buques de guerra operaciones llamadas "libertad de navegación" en el Mar de China Meridional.



El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, tomó partido a mediados de julio por los países que se oponen a Pekín en la zona, al calificar las pretensiones chinas de "ilegales".



"El mundo no permitirá a China tratar el Mar de China Meridional como su imperio marítimo", afirmó.



China y Estados Unidos aumentaron las tensiones en su relación desde inicios de año por el comercio, la epidemia de coronavirus, los derechos humanos, Hong Kong, tecnología, espionaje y otros asuntos.



