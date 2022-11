Adidas investigará al rapero Kanye West por denuncias de comportamiento inapropiado

La marca deportiva Adidas anunció este jueves la apertura de una investigación después de que empleados de esta multinacional acusaran al rapero Kanye West de intimidaciones y comentarios inapropiados de carácter sexual.



Extrabajadores de Adidas acusaron a la empresa alemana de haber ignorado las denuncias de los comportamientos de West. La marca ya había roto en octubre sus vínculos publicitarios y comerciales con el polémico cantante tras unos comentarios antisemitas.



Lea además: Rusia aprobó ley que prohíbe "propaganda" LGTB+ en el cine, los libros y la publicidad



Una investigación del semanario estadounidense Rolling Stone reveló recientemente una serie de testimonios de extrabajadores de Yeezy, la marca de zapatos deportivos que desarrollaron conjuntamente Adidas y West.



Acusan al rapero de haber mostrados videos e imágenes de carácter pornográfico, incluida una foto íntima de su exmujer, Kim Kardashian, a trabajadores de Adidas y de haber mantenido con ellos un comportamiento inapropiado durante años.



Varios exejecutivos de Adidas enviaron esta semana una carta a los dirigentes del grupo para expresarles sus quejas. "No está nada claro que las acusaciones en la carta anónima sean verdaderas", indicó Adidas en un comunicado.



"Sin embargo, nos tomamos muy en serio estas acusaciones y tomamos la decisión de abrir una investigación independiente sobre este caso de manera inmediata", añadió.



Según Rolling Stone, exejecutivos de Yeezy acusan a los dirigentes de Adidas de no haber protegido suficientemente a sus empleados ante "el comportamiento perverso y depredador" de West con "las mujeres".



West "insultó y a menudo hizo referencias sexuales molestas cuando hacía comentarios sobre el diseño de zapatos deportivos", denuncian en la carta.



En Rolling Stone, se explica un episodio sucedido en una fábrica de Adidas en Qinyan (China) que West visitó para supervisar la fabricación de unas zapatillas. Cuando vio el resultado, no le gustó y empezó a gritar a una empleada: "Quiero que hagas unas zapatillas que me pueda fornicar", le dijo.



Lea también: Congreso de Perú impulsa denuncia contra el Presidente Castillo por supuesta corrupción



Los extrabajadores acusan a la dirección de Adidas de haberse olvidado de su "brújula moral" y de haber "ignorado tanto el comportamiento público incendiario de Kanye y las denuncias del equipo de Yeezy".



La colaboración entre el rapero estadounidense y la marca alemana ha sido una de las más fructíferas en el mundo de la moda en los últimos años. Las zapatillas Yeezy, comercializadas desde 2014, fueron un gran éxito de ventas y sirvieron para que West se hiciera multimillonario.



Además de Adidas, las marcas de ropa Balenciaga y Gap también rompieron sus vínculos con West tras sus comentarios antisemitas.