Mundial Qatar 2022: Shakira rechazó estar en la inauguración en apoyo a los derechos humanos

Aunque se rumoraba fuertemente la presencia de Shakira en la Copa del Mundo 2022, en las últimas horas se conoció que la barranquillera habría cancelado su show principal en la inauguración.



Al parecer, todo se debe a las críticas que ciertos sectores de la prensa, la comunidad internacional e importantes artistas han realizado por la escogencia de Catar como sede de la más importante cita del fútbol.



La interprete de 'Monotonía' rechazó la oferta en Catar, por tratarse de un país que restringe los derechos de las mujeres, por promover leyes que convierten en delito las relaciones LGBTI y por el maltrato que han recibido los obreros migrantes encargados de la construcción de los estadios, de los cuales muchos perdieron la vida.



La colombiana le siguió los pasos a Dua Lipa y Rod Stewart quienes tampoco estarán en el Mundial ya que no están de acuerdo con las formas en las que se ha gestado este evento.



“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, informa Adriana Dorronsoro, periodista de ‘El programa de Ana Rosa’, magazine matutino del canal 'Telecinco'.



Por el momento, Shakira no se ha pronunciado sobre el tema, pero se espera que haya un comunicado oficial prontamente.



Por su parte, los cantantes de reggueton, Maluma y JBalvin al parecer si estarán presentes en dicho evento.