"Francia, dejá de llorar", piden argentinos tras las quejas por la final del Mundial de Qatar

Una petición virtual lanzada en Argentina solicitando a Francia que "deje de llorar" superó este sábado el medio millón de firmas, en respuesta a un pedido de franceses de repetir la final del Mundial de Catar, ganada por la Albiceleste en tanda de penales.



"France stop crying" dice en inglés la petición que circula desde el viernes por la plataforma Change.org y que en la noche del sábado había sido suscripta por más de 570.768 personas.



"Desde que ganamos la final del Mundial de fútbol (el domingo 18 de diciembre en Qatar), los franceses no paran de llorar, quejarse y no aceptan que Argentina es el campeón del mundo", justificó Valentín Gómez, autor de la iniciativa, en la petición.



La solicitud circuló luego de una iniciativa similar lanzada en Francia para reclamar que se vuelva a jugar la final entre el seleccionado capitaneado por Lionel Messi y el de su compañero del PSG, Kylian Mbappé, que divulgó la prensa argentina.



"El arbitraje estuvo totalmente vendido, nunca hubo penal + falta sobre Mbappé en el segundo gol", argumentaron en el país europeo.



Se refirieron al penal de Osmane Dembelé sobre Angel Di María que originó el primer gol de Messi, también cuestionaron que no se señaló una supuesta falta contra Mbappé en el gol de Di María y que el tercer gol no fue válido porque los suplentes ingresaron al terreno.



Los reclamos fueron respondidos por el árbitro polaco Szymon Marciniak, quien dirigió la final del domingo pasado en la que Argentina se impuso en tanda de penales (4-2 después del empate 3-3 en 120 minutos).



Otra queja fue expresada por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Graet, en una carta enviada a su par de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, por los "excesos en el marco de una competición deportiva" que según él tuvieron las burlas de jugadores argentinos durante los festejos, en particular contra Mbappé.