¡Elegante y sofisticada! Shakira es la nueva imagen de una importante marca de ropa

Mientras que medio mundo sigue hablando y especulando sobre todo su proceso de separación con el exfutbolista Gerard Piqué, Shakira se concentra en su carrera profesional, preparando lo que será su próximo material musical, sus distintos compromisos comerciales y su familia.



Así, la intérprete de 'Monotonía' sigue cosechando éxitos, pues es protagonista de la campaña festiva 'The night before' para la casa británica de moda de lujo Burberry, fabricante de ropa y otros complementos.



La campaña que se anticipa a las fiestas navideñas y los momentos familiares de los preparativos festivos, se imaginan a través de una lente distintiva de Burberry: con confianza individual, audazmente original y hasta surrealista.



Este proyecto es dirigido por el fotógrafo y director Torso, un talentoso que pretende que cada artista encarne su propia interpretación de la euforia de la noche anterior.



Los artistas musicales muestran en varias escenas los regalos de Burberry. Burna Boy, camina mientras neva y los músicos ensayan al ritmo de la temporada.



Por su parte Shakira, se sienta en mesas formales que se transforman en una pasarela de Burberry, el escenario definitivo para autoexpresarse con nuevas versiones de las fiestas navideñas.



La colección de Burberry incluye prendas de abrigo icónicas, desde trencas en marrón abedul Burberry hasta abrigos tres cuartos beige. La ropa de noche incluye vestidos de tul con el diseño Equestrian Knight y escudo de hojas de roble en cristales llamativos, así como trajes clásicos de hombre estampados y tejidos en jacquar. Los accesorios brillan con acabados metálicos y muchos cristales.