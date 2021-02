Innovación en salud para el mundo desde la Fundación Valle del Lili

Luis Carlos Bermeo Gamboa

La ciencia médica no se detiene nunca, siempre está buscando soluciones innovadoras, más efectivas y seguras, para las necesidades de salud que la humanidad requiere en cada momento de la historia. De acuerdo con esta premisa, la Fundación Valle del Lili, desde su Centro de Investigaciones Clínicas, asumió el liderazgo de la investigación e innovación en ciencias médicas, como lo demuestra el primer puesto obtenido en el Ranking de Instituciones de SCImago, en la categoría de Investigación entre instituciones del sector salud en Colombia.



Este es un reconocimiento que SCImago Institutions Rankings (SIR), una plataforma que evalúa y mide la producción científica de instituciones académicas y de investigación a nivel mundial, concede a aquellas con mayor calidad y cantidad de publicaciones en revistas científicas indexadas.



Al respecto, como afirma el doctor Sergio Iván Prada Ríos, subdirector de Investigación e Innovación en la Fundación Valle del Lili, particularmente “el Valle del Cauca es privilegiado en tener el Centro Investigaciones Clínicas número uno de Colombia, algo que está demostrado por el número de publicaciones que tenemos y el impacto que nuestras innovaciones tienen en la comunidad”.



Incluso en tiempos de pandemia, el compromiso científico de la Fundación Valle del Lili sigue destacándose, “solo en 2020 hemos desarrollado un número muy importante de investigaciones, 35 de ellas están relacionadas con aspectos clínicos y médicos del Covid-19 y han sido publicadas a nivel nacional e internacional, estamos generando conocimiento que ya es público y puede ser utilizado por otros médicos y centros de investigación”, complementa el doctor Prada Ríos.



"La Fundación Valle del Lili nos brinda toda la asesoría y la infraestructura para realizar con éxito nuestras investigaciones”.



Dr. César Augusto Arango Dávila

Psiquiatra y doctor en neurociencias



Salud mental en la pandemia

​

Una investigación muy pertinente para las actuales circunstancias, y que ya obtuvo importantes resultados, es ‘Efectos de la pandemia sobre la salud mental de familias del suroccidente colombiano’, desarrollada por un equipo de médicos psiquiatras de la Fundación Valle del Lili y su Centro de Investigaciones Clínicas.



Como explica César Augusto Arango Dávila, psiquiatra institucional, doctor en neurociencias y director de esta investigación, “las limitaciones y las grandes modificaciones que han generado las estrategias de salud pública para mitigar o resolver el problema de la pandemia necesariamente repercuten en la salud mental de los individuos, por eso decidimos evaluar a 253 familias para conocer qué ocurría en el contexto psicológico con sus integrantes y específicamente qué pasaba en su aspecto emocional”.



En la primera fase de la investigación, realizada durante el 2020, se aplicaron una serie de test validados internacionalmente por la comunidad científica, que permitieron medir el grado de funcionalidad y psicopatologías (depresión, ansiedad, insomnio, ira y soledad) que cada familia mostraba en el contexto propio de la pandemia. Los resultados obtenidos de esta investigación “son preocupantes”, afirma el doctor Arango Dávila, puesto que solo el 29,5 % de todas estas familias tienen buena funcionalidad.



Mientras que “estos grupos familiares que no son funcionales, es decir que tienen grados de disfuncionalidad moderada y severa, corresponden al 33%. Esto quiere decir que en uno de cada tres grupos familiares encontramos situaciones preocupantes, el hallazgo de dos o tres personas deprimidas o ansiosas, y que todos pueden presentar alteraciones psicosomáticas como el insomnio”, indica el psiquiatra.

Por lo tanto, argumenta el doctor Arango Dávila, “estos grupos familiares parecen estar en un ambiente de completo estrés, lo que puede incrementar significativamente las conductas de violencia y la sensación de soledad”.



Sin embargo, los hallazgos no se limitaron a describir la situación actual. Para el director de esta investigación, lo más importante “es que al determinar estas dinámicas familiares, los médicos podemos saber qué está fallando en su interior, y basados en esto, podemos proponer intervenciones clínicas más asertivas, así como abordar con más claridad estrategias de salud pública que puedan disminuir el sufrimiento de las familias”.



"Nuestros médicos tienen la triple condición de ser educadores, investigadores y a la vez son médicos asistenciales, todo el tiempo están haciendo y resolviendo nuevas preguntas de investigación".



Dr. Sergio Iván Prada Ríos

Subdirector de Investigación e Innovación



Obstetricia para Covid-19

​

Otra importante investigación desarrollada en la Fundación Valle del Lili, enmarcada en la actual pandemia y que implica a las mujeres embarazadas, es el ‘Tamizaje universal para Covid-19 en una Unidad de Alta Complejidad Obstétrica de Colombia’.



Según la doctora María Fernanda Escobar, ginecóloga especializada en cuidado intensivo de la Fundación Valle del Lili y directora de esta investigación, “nuestro objetivo era determinar la prevalencia del Covid-19 en pacientes embarazadas y la relación de esa infección con los desenlaces maternos y perinatales de las mujeres hospitalizadas”.



“Para ello realizamos pruebas de PCR para Covid-19 a todas las pacientes que ingresaban a la Unidad de Alta Complejidad Obstétrica (UACO) de la Fundación Valle del Lili”, agrega la ginecóloga.



En la investigación, realizada con 574 pacientes, se obtuvieron dos resultados, “unos de carácter clínico que confirmaron una prevalencia del 5% para Covid-19 en mujeres embarazadas, y tuvimos la posibilidad, a partir de esto, de generar una experiencia a nivel nacional para determinar cuál es la manera, en nuestro país, de poder hacer un cuidado óptimo y de calidad a este tipo de pacientes”, comenta la doctora Escobar.



Partiendo de estos resultados, ahora la Fundación Valle del Lili adelanta una nueva investigación en alianza con el Instituto Nacional de Salud (NIH) de los Estados Unidos y su jefe de investigación en medicina materno perinatal, el doctor Roberto Romero, para evaluar los perfiles proteómicos de las pacientes y determinar inmunológicamente cómo se comporta el virus en las mujeres embarazadas. “Este proyecto es pionero en el mundo porque pretende dar una respuesta a algo que todavía no sabemos. Ya terminamos la primera fase, se están procesando las muestras en EE.UU., y arrancamos ahora una segunda fase con nuevas pruebas”, expresa la intensivista.



"Hemos hecho una apuesta por la investigación muy importante, generando conocimiento, equiparable a nivel mundial".



Dra. María Fernanda Escobar

Ginecóloga especialista en medicina crítica



La Esternotomía Mediana de Resucitación y REBOA es un procedimiento revolucionario, reconocido por la comunidad médica internacional. Foto: Bernardo Peña / El País

Esternotomía Mediana de Resucitación y REBOA

​

“Para mejorar las cosas hay que hacer cosas diferentes”, dice el doctor Carlos Alberto Ordóñez, cirujano de trauma y emergencias de la Fundación Valle del Lili, recordando la popular frase atribuida a Albert Einstein. Así resume el espíritu innovador que lo llevó a él y un equipo de médicos a implementar un nuevo procedimiento para aumentar las posibilidades de vida a los pacientes intervenidos por traumas de emergencia, como son los ocasionados por disparos y accidentes de tránsito.



El procedimiento innovador, producto de más de 5 años de investigación, se llama ‘Esternotomía mediana de resucitación y REBOA en trauma Penetrante del Tórax’, y como lo explica brevemente el doctor Ordóñez, consiste en “que cuando se interviene por trauma a un paciente con heridas graves en los vasos del tórax, nosotros antes de que pueda entrar en paro, le colocamos el catéter en la aorta aunque la herida esté por encima, esto se hace con el fin de que el flujo sanguíneo se redistribuya al corazón y el cerebro, mientras el paciente es operado de una manera más precisa, sin pérdida de sangre y disminuyendo el shock”.



De esta forma se cambió el paradigma que existía en cirugías de trauma, logrando invertir las tasas de mortalidad que estaban por encima del 80%, “ahora hemos comprobado que con este procedimiento se reduce por debajo del 40%, brindando más sobrevida a los pacientes”, expresa el cirujano.



Los resultados de la investigación sobre este procedimiento y las explicaciones de cómo debe realizarse apropiadamente por otros cirujanos especialistas en trauma, han sido publicados en dos artículos (agosto y diciembre de 2020) del ‘Journal of Trauma and Acute Care Surgery’, la revista científica más importante de esta especialidad en el mundo.



El cirujano también menciona que “ganamos el primer puesto en la competencia de residentes de la región latinoamericana del Colegio Americano de Cirujanos, con la posibilidad de presentar esta investigación en la fase de competencia mundial. También la vamos a presentar muy pronto en el Congreso Mundial de Trauma en Australia”.



“En toda Latinoamérica nosotros somos pioneros en la colocación de este catéter en la aorta, y no solo logramos hacerlo, sino demostrarlo y publicarlo a nivel mundial, así la gente puede reconocer que estos avances son posibles en nuestros países, no hay duda de que somos capaces aquí en la Fundación Valle del Lili de innovar, de crear ciencia para el beneficio de todo el mundo”, concluye el doctor Ordóñez.