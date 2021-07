La boxeadora colombiana Ingrit Valencia se refirió a su victoria en los octavos de final del boxeo olímpico ante la india Mary Kom, en el peso pluma, lo que lo dejó a una victoria de asegurar una medalla, al igual que en Río 2016, donde fue bronce.



"Este fue un gran logro para mí. Competí contra una rival muy fuerte, cinco veces campeona mundial y medallista olímpica. Le doy gracias a Dios y a todas las personas que me han apoyado, porque sin ellos no sería posible", señaló la caucana.



Agregó que "No es fácil, aquí vienen las mejores. El primer asalto salí a ganarlo al igual que el segundo. En el tercero se definió y me sentí ganadora. Sentí que di todo de mí en este combate", cerró Ingrit.

Reconoció con alegría el poder vencer a la histórica rival de 38 años, quien ya la había vencido en dos ocasiones. "Posiblemente a ella la daban como ganadora. Dos veces me había ganado, entonces tenía que ser muy inteligente, no dejarle dudas a los árbitros".



"Aquí están las mejores y yo soy una de ellas. Aún no se ha ganado nada, debo seguir luchando", concluyó.