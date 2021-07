Contundente: Novak Djokovic superó a Kei Nishikori y luchará por medalla olímpica

El serbio Novak Djokovic luchará por las medallas en Tokio 2020 después de clasificarse para las semifinales olímpicas derrotando claramente al japonés Kei Nishikori por 6-2 y 6-0.



El ídolo local, de 31 años y que llegó a ser número 4 de la ATP en 2015, aunque no gana un torneo desde Brisbane-2019, no fue rival para Djokovic, al que apenas hizo dos juegos en todo el partido.



El número 1 mundial suma así su 22ª victoria consecutiva y mantiene vivo el objetivo de conquistar el Golden Slam, es decir, ganar los cuatro torneos grandes y el oro olímpico en un mismo año.



Esta hazaña solo la realizó en la historia la alemana Steffi Graff en 1988.



Djokovic ya ha ganado de momento Australia, Roland Garros y Wimbledon y, en caso de colgarse el oro en Tokio, sólo le quedaría la victoria en el US Open.



En semifinales, el serbio se enfrentará al ganador del duelo de cuartos entre el alemán Alexander Zverev (N.5) y el francés Jérémy Chardy (N.68).