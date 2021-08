Este domingo se baja el telón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde Colombia tuvo una aceptable participación en los escenarios japoneses.



La delegación nacional sumó cuatro medallas de plata, una presea de bronce y tres diplomas olímpicos en unas justas consideradas atípicas por haber estado precedida por la pandemia del Covid-19, situación que sin duda influyó en la recta final de la preparación de los atletas.



A la luz de los resultados, Colombia no alcanzó el objetivo de igualar o superar lo que se hizo en las justas de Río 2016, donde se obtuvieron 8 medallas (3 de oro, 2 de plata y 3 de bronce).



Sin embargo, en el balance final, las voces consultadas por El País condicionan que los resultados alcanzados por nuestros atletas van de la mano con las dificultades en el cierre del ciclo olímpico por culpa de la crisis sanitaria que se vivió en todo el mundo, pero que en el último tiempo afectó con más fuerza al continente americano.



“Los resultados obtenidos en Tokio 2020 no reflejan para nada la realidad del deporte colombiano. Ni mucho menos compromete la responsabilidad de los atletas en la intención de haber obtenido un resultado mejor. La participación de Colombia estuvo precedida de una cantidad de hechos adversos, de mucha incertidumbre que afectó la buena preparación, la salud mental y el estado emocional de los deportistas. Hay que ser muy objetivos a la hora de realizar el balance, no perder la cabeza y no ser injustos con nuestros atletas”, comentó Baltazar Medina, quien hasta mayo presidió el Comité Olímpico Colombiano (COC) y responsable en alto porcentaje del último ciclo olímpico que llevó a 70 atletas a Tokio.



Y es que en esa proyección de medallas que desde hace un tiempo se habían hecho en el COC, que estaban alrededor de ocho preseas, independiente del metal, la sanción sufrida por la Federación Colombiana de Pesas, que los obligó a llevar solo tres pesistas de los ocho que habían logrado cupos, fue un golpe contundente a los intereses de nuestro país para sumar más medallas, porque eran atletas favoritos par estar en el podio.



“Teniendo en cuenta todas esas adversidades planteadas, aspirábamos a que nuestros deportistas pudieran sobrepasar a esas situaciones y estar cerca de lograr el número de medallas que habíamos proyectado. No teníamos muchas aspiraciones de oros, pero sí platas y bronces”, explicó José Luis Echeverry, vicepresidente del COC.



Otro de los inconvenientes que sufrió la delegación nacional fue con las decisiones polémicas en el boxeo que privaron de tener medallistas como en el caso de Yuberjen Martínez, Yeny Arias y Céiber Ávila.



“Eran tres deportistas que estaban proyectados para subir al podio, pero todos vimos unas decisiones que no se entendieron y eso llevó a que se perdieran opciones de sumar nuevas medallas”, agregó Echeverry.



Deportes que siempre cumplen



El levantamiento de pesas, BMX y atletismo son las disciplinas que han sacado la cara en las últimas olimpiadas.Desde Sídney 2000, el leva ntamiento de pesas ha logrado podios olímpicos de manera consecutiva para Colombia. Luis Javier Mosquera se encargó de mantener ese dominio en Tokio 2020, con su medalla de plata en la categoría de los 67 kilogramos.



En el BMX, Mariana Pajón y Carlos Ramírez mantuvieron la presencia de nuestro país en el podio. Desde Londres 2012, pasando Río 2016 y ahora en Tokio, los bicicrosistas han estado en los tres cajones.



Aunque se añoraba el tercer oro para Mariana, la presea de plata, sumado el bronce de Ramírez, ratifican que es uno de los deportes a tener en cuenta en cada olimpiada.



Lo mismo ocurre con el atletismo, con Caterine Ibargüen desde Londres 2012, donde fue plata en salto triple y oro en Río. Ahora el turno fue para Anthony Zambrano y Lorena Arenas en la marcha, quienes se colgaron históricas preseas de plata que marcan un hito en el atletismo nacional.



“No podemos mirar el frío resultado del cuadro de medallas. El análisis debe ser más de fondo. Cómo se llegó a Tokio 2020, no podemos olvidar que hace dos meses la proyección era ganar siete u ocho medallas. En boxeo nos metieron la mano y lo de pesas fue algo que atentó contra esas proyecciones”, opinó Héctor Palau, periodista de RCN Radio.



Concluyeron los Juegos Olímpicos y desde ya Colombia piensa en París 2024. Arranca un nuevo ciclo olímpico, que durará solo tres años, donde nuestro país deberá trabajar para mejorar la actuación que logró en Tokio 2020.

Colombia se ‘bañó’ en plata



Colombia se fue de Tokio 2020 con varias alegrías olímpicas. La delegación comenzó su cosecha de medallas con la presea de plata de Luis Javier Mosquera en el levantamiento de pesas. Otra plata que nos dio orgullo fue la conquistada por Mariana Pajón (foto) en el BMX femenino. La tercera medalla de plata histórica para Colombia llegó con Anthony Zambrano en los 400 metros planos. Y ni qué decir de la alcanzada el viernes anterior por Lorena Arenas en la marcha, todo un hito para el país.



El bronce en esta ocasión fue para Carlos Ramírez en BMX.