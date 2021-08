"De niño me decían 'Coldeportes' porque intenté en varias disciplinas": Luis Javier Mosquera, medallista olímpico

Los Juegos Olímpicos finalizaron este domingo y los medallistas colombianos siguen recibiendo toda clase de homenajes y reconocimientos por su gran actuación en Tokio 2020.

Uno de los más orgullosos por estos días es el pesista vallecaucano Luis Javier Mosquera que sigue evocando su histórica presentación que lo llevaron a conquistar la presea de plata en la halterofilia olímpica.

Luis Javier se convirtió en doble medallista olímpico, tras ganar el bronce en Río 2016 y desde la intimidad de su hogar en Yumbo, habló con La Tocata de cómo han sido estos días en territorio colombiano y lo que viene en su futuro deportivo.

"Estoy tranquilo, disfrutando y gozando mucho con mi familia. El municipio de Yumbo me recibió como un héroe, agradecido con Dios por darle esa linda oportunidad. Hemos trabajado muy fuerte, han sido muchos años de disciplina, de sacrificio, de constancia y esperemos que con el paso del tiempo se puedan los resultados de esa medalla", comentó Mosquera en charla con El País.

A sus 26 años, Luis Javier compitió en la categoría de los 67 kilogramos, donde pudo subirse al segundo lugar del podio para reclamar la medalla de plata y darle una gran alegría a Colombia.

"Fueron cinco años muy largos, con lesiones muy duras en las rodillas, tres cirugías que me hicieron pensar que me iba a retirar. Se atravesó una pandemia, sumado al problema de nuestra federación por la sanción, incluso faltando 15 días para comenzar los Olímpicos no sabíamos si estaríamos en Tokio. Luego los cupos los redujeron solo a tres, en verdad que fueron días complicados, pero por fortuna se logró el objetivo", acotó el atleta yumbeño.

Mosquera integró el reducido equipo colombiano de pesas junto a Mercedes Pérez y Santiago Rodallegas, quienes alcanzaron diploma olímpico en Tokio.

Luis Javier confesó en La Tocata que cuando comenzó en el deporte aparecieron otras disciplinas como el fútbol. "Yo me creía el propio delantero", contó el deportista en medio de las risas y además comentó que "experimenté suerte en patinaje, boxeo, judo, lucha y atletismo, pero me quedé en el levantamiento de pesas. Me decían 'Coldeportes' porque intente en varias disciplinas (risas...)". Desde los 14 años se dedicó de forma seria a competir en las pesas y dos años más tarde conquistó su primer título mundial.

El medallista de plata en Tokio comentó también que es fiel seguidor del Deportivo Cali y dio su punto de vista de la contratación de Teófilo Gutiérrez como nuevo refuerzo azucarero.

"Yo soy hincha del Cali, iba al estadio, era abonado, pero los entrenos ya no me dan tiempo para acompañar el equipo. Ojalá 'Teo', llegue a marcar muchos goles, lo necesitamos muchos", apuntó Mosquera, quien admirar a Álvaro 'Caracho' Domínguez, como uno de los mejores futbolistas que ha visto con la casaca verdiblanca.

Las justas olímpicas de París será en tres años y por eso Luis Javier desde ya se ha planteado el reto de ir por la presea dorada y ser al lado de Mariana Pajón los únicos deportistas colombianos en colgarse tres medallas en Juegos Olímpicos.

"Ese es el gran sueño que tengo para París 2024. Me ilusiona con representar nuevamente a mi país, el deseo es tener esas tres medallas aquí en mi casa, ojalá Dios me permita ser oro, es un reto difícil, pero no imposible", agregó.

Luego de un periodo de descanso, Luis Javier Mosquera comenzará de nuevo con sus actividades. Su primer torneo será el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas a desarrollarse en dos semanas en el departamento del Tolima. Luego tendrá el Mundial de Mayores en Lima, a cumplirse en noviembre y posteriormente se dará inicio a un nuevo ciclo olímpico que marcará el camino a París 2024.