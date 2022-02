Yhonier Leal pagaría 28 años de prisión y millonaria multa tras preacuerdo con la Fiscalía

Una pena de hasta 28 años de prisión, una multa de 200 salarios mínimos mensuales vigentes y un acto de perdón público, sería el acuerdo al que habrían llegado la Fiscalía General y Yhonier Leal, confeso homicida de su hermano, Mauricio, y su mamá, Marleny Hernández.



De acuerdo con un documento presentado en la tarde de este miércoles a las víctimas, es decir los familiares de Mauricio y Marleny, ese sería el acuerdo fijado entre el ente acusador y Leal por su responsabilidad en el doble asesinato de su hermano y su mamá, por el cual se declaró culpable el pasado 18 de enero.



Sin embargo, según aseguraron medios nacionales, el acuerdo con el que Leal asumiría su responsabilidad por el crimen no habría sido aceptado por la familia porque en este no se reconoce el delito de tortura, el cual la defensa de las víctimas ha solicitado se le impute al hombre.



Yhonier, a quien la familia pide se le exija contar los detalles del crimen que no están en el expediente de la investigación, fue imputado

con los delitos de homicidio, en concurso homogéneo y sucesivo, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



Cabe recordar que el abogado de la familia Leal, Elmer Montaña, denunció este lunes que Yhonier está llamando a sus familiares para pedir que le quiten a él el poder como abogado, porque está entorpeciendo su negociación con la Fiscalía.



"Yhonier Leal ha llamado a sus familiares, entre ellos a las hermanas de la señora Marleny Hernández, sus tías, con el fin de solicitarles que me revoquen el poder que me otorgaron para que las represente como víctimas, con el argumento de que me he convertido en un obstáculo en la negociación que está adelantando con la Fiscalía", dijo el abogado.



Agregó que estas presiones se deben a sus reclamos para que sea imputado por el delito de tortura, lo que le aumentaría la pena.