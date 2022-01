Yhonier Leal estaría presionando a sus familiares para que cambien de abogado

El abogado de la familia Leal, Elmer Montaña, denunció este lunes que Yhonier Leal está llamando a sus familiares para pedir que le quiten a el poder como abogado, porque está entorpeciendo su negociación con la Fiscalía.



“Yhonier Leal ha llamado a sus familiares, entre ellos a las hermanas de la señora Marleny Hernández, sus tías, con el fin de solicitarles que me revoquen el poder que me otorgaron para que las represente como víctimas, con el argumento de que me he convertido en un obstáculo en la negociación que está adelantando con la Fiscalía”, dijo el abogado.



Agregó que estas presiones se deben a sus reclamos para que sea imputado por el delito de tortura, lo que le aumentaría la pena.



Bajo esta misma línea, Paola Medina Hernández, sobrina de Marleny Hernández, expresó su preocupación por estas llamadas.

"Quiero manifestar mi preocupación por una serie de llamadas que ha realizado Yhonier Leal a sus tías María Diner y María Nelly Hernández, víctimas del caso Mauricio Leal . En esas llamadas les manifiesta que él va a demostrar su inocencia y que más adelante van a saber toda la verdad. También les pide a los familiares que retiren el abogado de víctimas, ya que él está entorpeciendo los acuerdos que él está realizando con la Fiscalía", comentó Medina para Blu Radio.



La fiscalía general de la Nación aclaró que Yhonier Leal se encuentra recluido sin acceso a dispositivos electrónicos y que comunicarse con sus familiares es su derecho.



"Es importante anotar que las personas privadas de la libertad que permanecen en custodia en las celdas transitorias del búnker de la Fiscalía pueden establecer contacto con sus familiares, allegados y abogado mediante comunicaciones telefónicas controladas para lo cual se cuenta con un estricto protocolo. Es parte de sus derechos", aseguró la entidad.