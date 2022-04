Pocos días después de que Yhonier Leal se retractara de haber aceptado la responsabilidad del crimen de su hermano, Mauricio Leal, y de su madre, Marleny Hernández, la polémica continúa.



Por un lado, la abogada de Leal, Ana Yuliet Velásquez, aseguró que el acusado se declaró culpable en primera instancia por supuestas presiones de la Fiscalía, mientras que Elmer Montaña, defensor de las víctimas, argumentó que esto es totalmente falso.



De acuerdo con lo manifestado por Velásquez, Leal decidió retractarse porque se sintió presionado no solo por la Fiscalía, sino también por la opinión pública. Según dijo la abogada, Yhonier habría aceptado el preacuerdo porque económicamente no tenía cómo pagar por su defensa.



"El motivo principal para que él se retractara del preacuerdo es que evaluó y reflexionó que él no era el responsable del delito y que debía hacer algo más por su familia. Sí ha surgido una presión mediática, una presión por parte de la opinión pública", detalló la abogada en diálogo con Caracol Radio.



Y agregó que "el hecho de que a cualquier colombiano se le diga que no tiene los recursos económicos para que pague un buen abogado, pues implica que va a ser condenado a una pena máxima y eso ya es una presión psicológica. Él fue contundente en que no aceptaba los cargos, pero luego aceptó y esto pasó porque se dio cuenta que no tenía para pagar lo que su defensa le pedía".



Sin embargo, Montaña, quien es el apoderado de la defensa de la familia de Mauricio y Marleny, aseguró que Yhonier mintió porque tendría otras intenciones. Además, reveló un documento en el que el estilista le indica a la Fiscalía que, tras recibir una asesoría de su abogado, sí iba a aceptar cargos.



"Está mintiendo de manera descarada. Nosotros el fin de semana publicamos un documento de puño y letra, suscrito por él, en donde le envía una comunicación a la Fiscalía diciéndole que ha tomado la decisión de aceptar la responsabilidad en los asesinatos de su madre y de su hermano y en consecuencia le pide que se le nombre un abogado de la Defensoría para iniciar los trámites respectivos. No fue la Fiscalía la que lo obligó, ni la que le insinúa a él que acepte los cargos", comentó Montaña.



De igual manera, Montaña anunció que radicará una denuncia penal contra Yhonier por el delito de tortura. "Tenemos la firme convicción de que la Fiscalía va a examinar ese delito y lo incorporará a la acusación que presentará contra él por el crimen de su mamá y de su hermano; seguramente va a ser sentenciado a una pena cercana a los 60 años de prisión", dijo.