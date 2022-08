Video: delincuentes intimidaron a una mujer y le robaron su camioneta en Cali

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos intimidaron a una mujer en Cali para hurtarle su vehículo en el barrio Cristóbal Colón, ubicado en la Comuna 10 de la ciudad.



De acuerdo con la grabación difundida a través de redes sociales, el asalto ocurrió alrededor de las 6:00p.m. de este lunes 22 de agosto.

Así quedo registrado el momento cuando dos #Ladrones intimidan a la conductora de un #MazdaCX30 de placas LKV513, para luego huir del lugar con el vehículo, esto ocurrió en el Barrio #CristobalColon #Inseguridad #Cali #YaCelacanto pic.twitter.com/b3gxoz3PJ2 — Ya Celacanto (@YaCelacanto) August 23, 2022

El metraje evidencia el momento en el que una mujer desciende de una camioneta MazdaCX30 de placas LKV513. Al parecer, la mujer esperaba ingresar a una vivienda, cuando dos sujetos armados la interceptan.



Después de intimidarla con un arma de fuego, uno de los hombres toma las llaves del vehículo de la víctima, mientras el segundo sujeto la retiene para que no pida ayuda.



Lea también: Lo que se sabe del vil asesinato de una niña de 13 años que conmociona a Cali



Finalmente, los dos delincuentes huyen en la camioneta de la mujer. Aunque por el momento no hay un reporte oficial por parte de las autoridades, según la grabación de las cámaras de seguridad difundida en redes sociales, el robo se presentó en la tarde de este lunes 22 de agosto.



De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, la víctima alertó al cuadrante y los videos de seguridad del sector ya están en manos de las autoridades. Sin embargo, hasta el momento no se tiene más información de los responsables.