Tres capturados en operativo que permitió liberación de mujer secuestrada en Jamundí

La Policía y el Ejército Nacional lograron la captura de tres personas responsables del secuestro de una reconocida empresaria del sector avícola en Jamundí y quienes serían integrantes del grupo armado residual Jaime Martínez.



De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los uniformados iniciaron la búsqueda de estas personas cuando se recibió un llamado por parte de la comunidad.



El brigadier general William Fernando Prieto Ruiz, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, explicó que “se encuentra 2 horas y media después el celular que fue lanzado en un sector específico de la parte rural, se siguen los cierres en Jamundí y posteriormente los delincuentes no encuentran por donde ubicarse. No se recibe respuesta de ellos, en sentido de algún tipo de comunicación, lo cual nos da a entender que la señora no se encuentra ubicada en algún sitio específico”.

Por su parte, el brigadier general Juan León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, dio a conocer que “en toda esa parte de la zona rural se realizan bloqueos, obligando a los delincuentes a que tomen otras vías diferentes hacia el municipio de Yumbo. Es allí donde la Policía logra la captura de tres sujetos, los cuales quedan procesados directamente por los delitos de secuestro”.



Asimismo, el comandante de la Policía de Cali aseguró que además de estas capturas, se logró la identificación de otra persona que al parecer también estaba involucrada en el secuestro.



“Estamos verificando hacia que lugares exactos la estaban transportando y también todo el proceso investigativo que se está adelantando con la estructura directamente relacionada con estos hechos. Hay que decir también que estos sujetos tienen antecedentes por homicidio y delito de estafa”, añadió el Brigadier General Juan León.

La víctima identificada como Martha Vargas tiene 63 años y fue interceptada por un grupo de hombres armados en el sector de Río Claro, zona rural de Jamundí. Estos individuos la obligaron a descender del vehículo y a subir a otro con rumbo desconocido.