Supuesto testigo al que habría asesinado Mancuso está vivo: Defensa del exparamilitar

La defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien se encuentra preso en una cárcel de Estados Unidos a la espera de que se defina su situación jurídica, entregó pruebas a la justicia colombiana que buscan demostrar que un proceso en el que se le investiga junto con su exesposa, Martha Dereix, por presuntos negocios ilegales con Enilce López, alias ‘La Gata’, está basado en falsos testigos.



Según la Fiscalía, Mancuso y ‘La Gata’ conformaron una organización dedicada a dar apariencia de legalidad a dineros que eran producto de actividades ligadas con el narcotráfico.



En la imputación de cargos que le fue hecha el 16 de junio de 2014 por la Fiscalía, se estableció que fueron actos cometidos después de su desmovilización, por lo cual no estarían cobijados por la jurisdicción de Justicia y Paz. Por estos hechos, Colombia lo pidió en extradición.



Las pruebas presentadas por Mancuso y su exesposa fueron reveladas en una carta de 11 hojas en que se dice que los únicos testigos de este caso, Devis y Leonardo Rojas, tienen más de 500 contradicciones.



Dentro de estas contradicciones se encuentran, según la carta, que los dos testigos dijeron que Daniel Guerrero, supuesto testigo clave al ser quien llevaba y traía los dineros enviados por ‘La Gata’, había sido desaparecido y asesinado por orden de Mancuso, López y Raúl Montes.



Pero, según las pruebas adjuntadas a la carta, pues Guerrero está vivo y lo demostró en una carta que envió al Fiscal General, junto con sus huellas digitales, la fotocopia de su cédula, una foto y un video en el que le informa que no está muerto y se encuentra fuera del país por motivos de seguridad.



“Mi nombre es Daniel Guerrero Bayona, persona nacida el 13 de noviembre de 1977 en fundación magdalena, mi número de cedula es 19596555 de fundación, otro colombiano más residente fuera del país. existen unos procesos penales adelantados por la fiscalía, en los que, según Deivis y Leonardo rojas, fui desparecido y asesinado por el señor Raúl Montes, lo que se desvirtúa con esta sola carta, mi firma y principalmente mis huellas, las que desde ya autorizo para que se hagan los dictámenes respectivos”, dice la declaración presentada.



Además, Bayona le dice a la Fiscalía que no conoce a Salvatore Mancuso. “También le aseguro con franqueza que no conozco a Salvatore Mancuso, Martha dereix, ni a Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘cadena’, que jamás he llevado dinero ni licito ni ilícito a la ciudad de Montería, menos a la señora Martha Dereix ni a Mancuso como lo han asegurado falsamente Deivis y Leonardo Rojas”.