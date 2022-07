"Se me fue una ráfaga y lo dejé irreconocible": exsoldado confiesa 'falso positivo' ante la JEP

Dentro de la diligencia en la que 12 exmiembros del Batallón La Popa del Ejército Nacional se encontraron frente a frente en Valledupar, Cesar, con las víctimas de ‘Falsos Positivos’ de esta región del país, el exsoldado Juan Carlos Soto, relato de primera mano la crueldad de esta práctica.



Con esta respuesta, según el relato del exsoldado, convenció al teniente de hablar con el 'Paisa' para que les diera un combatiente de ellos.



"Nunca le pedí que nos entregara un campesino o una persona del común, sino un combatiente para poder salir de permiso”, dijo.



El 'Paisa' accedió a la petición, pero no les entregó un combatiente sino a Ever de Jesús Montero Mindiola, un indígena kankuamo a quien los paramilitares entregaron haciéndolo pasar como guerrillero.



Lea aquí: ¿Qué pasa en el Valle con las alertas tempranas de violencia?



Luego de la entrega, según el relato del soldado, pasaron la noche en el mismo lugar y al día siguiente lo asesinó de la manera más despiadada posible.



“El teniente me dijo en la curvita lo mata. Yo tenía el fusil lo tenía dañado, el seguro se me bajaba muy facilito. No había podido llegar al Batallón para que me lo cambiaran. Cuando fui a asesinar a Jesús Montero se me fue una ráfaga, y ese muchacho lo asesine y lo deje irreconocible. Yo no se cómo lo montaron en el carro”, contó el exsoldado quien tras su relato pidió perdón a la familia de la víctima.