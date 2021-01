¿Pensando en alquilar una finca?, cuidado con esta estafa

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las autoridades están alertando a los ciudadanos, sobre todo a quienes están planeando vacaciones o viajes los fines de semana, sobre las falsas ofertas turísticas que terminan siendo estafas.



Al respecto, el Centro Cibernético Policial indicó que este delito, que es conocido como ‘estafa turística’, es un tipo de fraude y engaño que es cometido a través de redes sociales y plataformas de comercio electrónico.



Según manifestó la Policía, esta estafa es un delito informático que es realizado por ciberdelincuentes que suplantan agencias de viajes o se hacen pasar por administradores o propietarios de fincas, todo con el fin de hurtar a los ciudadanos y en Cali se han presentado varios casos.



Incluso, el Centro Cibernético aseguró que en el 2020, solo el CAI Virtual recibió 67 denuncias por casos de ‘estafa turística’, que significaron un aumentó del 34 % respecto al año anterior. Además, durante el mismo periodo fueron reportados más de 3530 casos de suplantación de perfiles en redes sociales.

¿Cómo funciona la estafa?



La ‘estafa turística’ es un delito por medio del cual los delincuentes aprovechan que hay ciudadanos que constantemente están buscando ofertas vacacionales o de descanso y ofrecen alquileres de fincas que a simple vista son reales, porque son compartidas en plataformas reconocidas.



Según han explicado varias víctimas de este delito, en la mayoría de los casos los delincuentes tienen la misma técnica: crean perfiles en plataformas de comercio online o en redes sociales y promocionan ofertas que aducen brindar facilidad de acceso y bajo costo.



Posteriormente, una vez las personas se interesan por alquilar la finca, los victimarios les envían fotos, videos y documentos falsos del lugar para que no duden de la supuesta veracidad de este, ni de la identidad del supuesto administrador o propietario.



Igualmente, les dicen que para separar la finca deben consignar al menos la mitad del valor total del alquiler y las víctimas acceden fácilmente a realizar el pago porque confían en la oferta y en las supuestas pruebas que los delincuentes envían.



De hecho, algo así le pasó a Daniel García, un caleño que en noviembre pasado creyó que había alquilado una finca de descanso, para una reunión con más de quince familiares, que supuestamente quedaba cerca a Jamundí y fue víctima de este delito.



Según mencionó el hombre, él necesitaba alquilar una finca por cuatro días, por lo cual, buscó diferentes opciones en una página web de comercio electrónico y se decidió por la oferta que por precio, cercanía y comodidades era la mejor para su familia.



“Encontré tres ofertas con unos valores muy buenos, al final me decidí por una finca cuyo alquiler era asequible para quince personas y además, en las fotos que me enviaron se veía que era bonita y grande, la persona me dijo que tenía diez habitaciones y diez baños, por lo cual acordé pagar el adelanto”, comentó la víctima.



Y agregó que “a pesar de que el valor era muy económico para una finca lujosa yo no dudé, pagué la mitad del alquiler y solo faltaba que me dieran la dirección exacta del lugar. Después de que hice el pago no me volvieron a contestar y toda la información sobre esa oferta ya no estaba en ninguna página, me robaron más de un millón de pesos”.

Evite ser víctima



Con relación a lo que deben hacer las personas para evitar ser víctimas de la ‘estafa turística’, Sandra Bonilla, experta en delitos informáticos, afirmó que “hay que desconfiar de esos precios que son irrisorios, de esas ofertas que prometen mucho por poco dinero”.

“Se debe comprobar cuántos usuarios tiene la página o el perfil que publica la oferta, cuántas personas han hecho la retroalimentación del servicio o lo han calificado. Es importante buscar los números de celular, los nombres de los vendedores o de la empresa que ofrece el servicio y de la finca que supuestamente alquilan”, dijo Bonilla.



De igual manera, el Centro Cibernético Policial recalcó que es vital que las personas no tomen decisiones apresuradas o bajo impresiones cuando encuentran ofertas llamativas y que además, no proporcionen información personal sin haber comprobado la veracidad de las publicaciones.



“Los ciudadanos deben hacer las consultas pertinentes antes de hacer las transacciones, hay que evitar enviar documentos personales, financieros o laborales. Siempre se debe verificar la existencia del sitio que se va a alquilar o pedir a un familiar o amigo en la zona que lo haga”, recalcó la Policía.

Otros consejos



Expertos y autoridades insistieron en que existen varias formas de evitar ser víctima de la ‘estafa turística’.



Según dijo Sandra Bonilla, experta en ciberdelitos, se debe buscar la información de las fotos de las ofertas. A través de varias aplicaciones se puede conocer, incluso, dónde se tomó la fotografía para así, confirmar la ubicación de la finca en alquiler.



Asimismo, se debe buscar el nombre de la finca o la dirección que dan de esta para revisar si hay ofertas similares en otras páginas.



De igual manera, se puede buscar la dirección de la finca por Google Maps para verificar la ubicación en la que esta está.



Antes de realizar la transacción del dinero es vital hacer una comprobación de la cuenta que suministra el supuesto administrador.