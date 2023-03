"Nos hemos convertido en una especie de objetivo militar": Cañicultores en el Cauca

Con zozobra, así afirman vivir los empleados de los ingenios en el norte del Cauca, tras los ataques se vienen registrando desde el 2021. En lo corrido del año, dos trabajadores muertos, cinco heridos y uno secuestrado dejan ataques en este sector del país.



En la mañana del pasado 6 de febrero mientras realizaban labores de campo en la hacienda Ucrania López, corregimiento El Tetillo, municipio de Padilla, volvieron los hostigamientos y amenazas, pero ellos les hicieron frente, no corrieron.



Sin embargo, jamás imaginaron la sevicia y la crueldad con que los atacaron, horas después, en ese lunes.



“Eran alrededor de las 11:30 de la mañana. Llegaron en varios grupos, no sé cuántos eran, más de 200 tal vez. Nos lanzaron papas bomba, cohetes artesanales, piedras y disparaban indiscriminadamente. Yo recibí un tiro en la pierna izquierda. Estoy vivo por la gracia de Dios porque me hicieron más de cinco disparos”, recuerda Aldemar Moreno, de 50 años, quien como pudo logró huir de la finca.



La tranquilidad de las jornadas se transformó en temor, al punto que para ir a sus sitios de trabajo se reúnen en un punto de la población y en grupo se desplazan a la hacienda asignada. Al terminar la jornada es igual. Ya nadie camina solo, pues portar el uniforme y elementos de dotación de las empresas es un riesgo, los pone en la mira de los invasores.



“Nos hemos convertido en una especie de objetivo militar para estas personas. Nosotros lo único que queremos es vivir y trabajar en paz, porque si no trabajamos no tenemos con qué vivir”, afirma Aldemar.



Dicen también que sus familias son las que están llevando la peor parte. Sus esposas, hijos, y madres no tienen vida cuando salen de sus casas rumbo a las haciendas. “Todo el día nos llaman, viven angustiados. Esto nos afecta a todos, pero más a nuestras familias que nos suplican que busquemos otro oficio, pero en el norte del Cauca prácticamente la única fuente de trabajo es el cultivo de la caña”.



De momento, la mesa de negociación avanza, sin embargo, no se ha llegado a un consenso que le quite el miedo y la zozobra a estas poblaciones que tienen a la industria de la caña como principal fuente de ingresos.