"Nos estaban torturando": agente del Esmad da detalles sobre agresión en vía Cali-Palmira

Valentina Rosero Moreno

Después de los problemas de orden público registrados en la tarde del jueves en Palmira, en medio de los cuales varios uniformados del Esmad fueron agredidos por un grupo de ciudadanos, uno de los policías afectados dio detalles sobre cómo sucedieron los hechos.



De acuerdo con lo indicado por el patrullero, que pertenece al Esmad del Tolima y se encuentra prestando apoyo en el Valle del Cauca, él y sus compañeros habían llegado a Palmira a adquirir víveres cuando fueron detenidos en el sector de la Y. Según comentó, quienes lideraban el bloqueo los hicieron descender del bloqueo y, además, los agredieron.



“Fuimos a Palmira a comprar víveres, agua e implementos de aseo, cuando fuimos retenidos en un bloqueo en la Y, nos bajaron a las ocho unidades que veníamos en el vehículo, nos revisaron los bolsillos, nos quitaron los documentos y nos quitaron los tapabocas para vernos la identidad física. A mí me revisaron las fotos del celular”, dijo.



Asimismo, el uniformado relató que antes de que logró huir del lugar, él y sus compañeros fueron amenazados con un arma de fuego y, además, fueron atacados con armas blancas y tasers.



“Nos estaban torturando con taser, tenían una pistola, llaves de mecánica metálicas que utilizaron para darnos golpes en la espalda. A mí me atacaron con el taser, me golpearon cerca al oído cuando me iban a quitar el tapabocas”, mencionó.



El patrullero aseguró que mientras sus compañeros eran golpeados, un motociclista lo ayudó y él logró escapar del lugar. “Cuando escapé tenían a mis compañeros amarrados, estaban sentados. Mis compañeros quedaron retenidos, secuestrados por los manifestantes”.



Cabe recordar que las autoridades manifestaron que, cerca de las 5:00 p.m., las personas que están bloqueando la vía Cali - Palmira bajaron a los uniformados, que iban vestidos de civil, quemaron la camioneta, que no llevaba ningún logo de la institución y trasladaron a los miembros de la fuerza pública hasta la orilla de la carretera.



Varios de los uniformados fueron liberados rápidamente y otros fueron puestos en libertad con la exigencia de que la fuerza pública no tomara represalias. Tres de ellos fueron trasladados al Hospital Raúl Orejuela Bueno.

