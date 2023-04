"No se haga matar": Directora General del Sena en Atlántico cuenta cómo le robaron su camioneta  

En otro hecho de inseguridad, la directora del Sena Atlántico, Jacqueline Rojas fue atacada por tres sujetos que la despojaron de sus pertenencias personales y también le robaron la camioneta de su propiedad marca Toyota Fortuner, de placas KXO 299, modelo 2022 de color blanco palteado.



Rojas narró que el viernes 14 de abril de 2023 se estacionó frente a una droguería ubicada en la carrera 65 con calle 98, sitio exclusivo al norte de Barranquilla. Cuando se estaba bajando de la camioneta la interceptó un vehículo marca Sedan de color rojo, del que bajaron tres tipos y tras abordarla la tumban y tiran al piso.



Dijo que estando en el suelo ella trató de huir arrastrándose. “Me persiguieron hasta que me quitaron las cadenas, el bolso y todo lo que tenía como papeles y plata y cuando me doy cuenta se meten en la camioneta y se la llevan”.



Le puede interesar: Masacre en La Guajira: encuentran cuatro cuerpos sin vida dentro de unos costales



Recordó que fueron tres tipos los que la abordaron. “No sé cuántas armas tenían porque ni siquiera los miré. Sólo los escuché decir que no me dejara matar. Les dije: tranquilos, llévense todo”.



Lamentó que no hubo solidaridad de parte de las personas que estaban en la farmacia. “Porque cuando busqué apoyo allí apagaron las luces y cerraron”.



No es la primera vez que la directora del Sena Atlántico es víctima de la inseguridad en Barranquilla. En julio de 2016 tuvo que lanzarse desde el taxi donde iba porque unos sujetos trataron de ingresar para robarla a ella y un amigo. Ella pudo escapar, pero su amigo, quien siguió dentro del carro, fue despojado de sus pertenencias y lo dejaron unas cuadras arriba.



Sobre este hecho las autoridades distritales no se han pronunciado.