A pesar de que un juez ordenó la libertad a la polémica exempresaria del chance, Enilce López Romero, mejor conocida como 'La Gata’, seguirá detenida porque todavía tiene otro proceso en su contra.



Debido a sus graves problemas de salud, un juez de Barranquilla ordenó la libertad de López, quien se encontraba pagando una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir,



No obstante, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), encontró que, en el historial, ‘La Gata’ aún tiene otro proceso penal por el homicidio de Nunilia Ester Collazos, ocurrido el 6 de mayo del 2001 y que no tiene resolución definitiva.



“Cuando se hizo la sustanciación de su hoja de vida, se encontró que tiene otro requerimiento y en ese caso, no saldría hasta que se le resuelva el otro proceso activo”, expresaron fuentes del Inpec a esta agencia.



Con esta determinación, la polémica empresaria del chance continuará detenida en casa por cárcel mientras se define la situación sobre este nuevo proceso que tiene pendiente con la justicia, pese a la gravedad de la enfermedad que padece.



“En la actualidad, tiene cáncer invasivo de tipo pulmonar, cervical y en ovarios, por lo que se puede concluir que su tiempo de vida no será tan prolongado y, como tal, se debe salvaguardar su vida, salud y protección especial a su dignidad humana, junto con su muerte digna", explicó el juez para concederle la libertad.