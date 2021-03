No para la intolerancia en Cali: más de 13.500 comparendos en lo que va del año

Erika Mantilla

En lo corrido del año, en Cali, las autoridades han impuesto 13.572 comparendos por motivos de intolerancia. Un aumento del 88,4%, comparado con el mismo periodo del año anterior.



Uno de los últimos casos ocurrió el pasado martes sobre la Calle Quinta, cerca al HUV. En un video que circula por las redes sociales, se aprecia cómo un motociclista es atacado a golpes por un grupo de personas, al parecer jóvenes, que no soportaron que les dijeran que utilizaran el puente peatonal.



Ante esta situación, las autoridades están haciendo un llamado a la calma entre la ciudadanía y a entender que estamos en una nueva normalidad en todo el mundo.



El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, manifestó que “con el ánimo de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, vamos a promover operativos en los barrios más importantes de la ciudad. Tendremos un apoyo preventivo, y un apoyo sobre todo institucional que estará al tanto del llamado de cualquier ciudadano”.



Otro de los últimos casos de intolerancia que se han presenciado en la ciudad, es el de un taxista que, en medio de una discusión con uno de sus colegas, sobre la autopista sur oriental, decide, con machete en mano, escupir el auto de su compañero y lanzar improperios. Su compañero no presta atención y decide irse, mientras alguien graba la escena con asombro desde otro auto.

Al respecto, algunos expertos en el tema coincidieron en que se trata de un fenómeno global, no solo de la capital del Valle.



Para la socióloga de la Universidad del Valle María José Gómez la intolerancia es un factor que debemos reconocer “inherente a la condición humana. Hay que aceptar que existen diferencias. Este fenómeno se ha extendido al punto que debemos aprender a convivir con el, escuchar y aceptar la voz del prójimo es un principio de la democracia, creo que es importante interiorizar más en este sistema, cada uno”.



Asimismo, declaró que “tenemos de fondo las secuelas de la emergencia sanitaria, ahora estamos saliendo y frecuentando los espacios públicos, por tanto, las instituciones, el colegio, la religión y el Gobierno son entidades que deben promover la equidad y el respeto más que antes”.



Igualmente, el experto en seguridad del Instituto Cisalva, Adalberto Sanchéz, expresó que “este es un fenómeno que se ha expandido de manera universal. Hoy no hay una región en el mundo donde no se noten signos, síntomas y manifestaciones de este evento. Ahora bien, el hecho de registrarlo, medirlo y llevar estadísticas como por ejemplo lo hacemos desde el Instituto, pues no es necesariamente el único ejercicio que debemos realizar, hay que entender su causalidad y su orígenes”.



El experto también aseguró que se deben reconocer elementos y determinantes que están asociados a la manifestación como tal de la intolerancia social y, además, a partir del conocimiento de esas causas, encontrar soluciones.



En conclusión, la psicóloga Ana Milena Villa, opinó que “debemos aprender que somos seres sociales y respetar, no solo nuestro proceso individual, sino también los entornos donde compartimos. La empatía es la solución, no debemos acudir a los impulsos del ego, sino también seguir la normatividad, sin trampas”.



Villa también hizo un llamado al manejo de las emociones. “En ocasiones todas estas confluyen, y es ahí donde somos intolerantes con los demás, eso da muestra de que aún no sabemos manejar las dificultades propias”.

El pasado martes, un hombre en motocicleta fue golpeado por varias personas sobre la Calle Quinta porque les llamó la atención y les pidió usar el puente peatonal.



Este miércoles, un taxista sobre la autopista sur oriental, decidió escupir y enfrentar a un colega con machete.



El 57 % de los homicidios en el país este año han sido por intolerancia.

La gran mayoría de los casos de intolerancia en Cali, son asociados al consumo de licor.



Para evitar la violencia en la convivencia, la Policía está invitando a utilizar los mecanismos de resolución pacífica de conflictos, como Casas de Justicia y los Jueces de Paz.