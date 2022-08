Néstor Humberto Martínez le responde a la Comisión de la Verdad sobre caso Santrich

A través de una carta de dos páginas dirigida al padre Francisco de Roux , el exfiscal Néstor Humberto Martínez se defendió de los señalamientos que hay en contra de la Fiscalía dentro del informe de la Comisión de la Verdad, sobre el supuesto entrampamiento contra alías Jesús Santrich , excabecilla de las disidencias de las Farc.



De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, la captura de 'Santrich' fue producto de una operación de "entrampamiento", en el que participó un agente de la DEA y la Fiscalía General de la Nación.



Sin embargo, según Martínez aseguró que su versión sobre los hechos nunca fue escuchada sobre el supuesto complot contra el exlíder de las Farc, de quien sus abogados dijeron que fue usado en un supuesto envío de cocaína a Estados Unidos.



Lea aquí: La nueva estrategia educativa frente al riesgo de minas antipersonal en el Valle



"En algunos medios de comunicación se afirma, a propósito del denominado “Caso Santrich”, que para la Comisión de la Verdad (CV) la captura del ex - negociador de las FARC, fue producto de una operación de “entrampamiento”, ya que-según la propia CV-“la droga fue aportada por la Fiscalía, a través de una entrega controlada”, afirmación que sustenta con base en un artículo de prensa promovido por los abogados del excomandante guerrillero, publicado el 8 de noviembre de 2020, que refuté categóricamente en su oportunidad", dice la misiva escrita por Martínez.



Según el exfiscal Martínez, la versión citada por la Comisión no fue contrastado con él, a pesar de que, según lo afirma, "efectuó cerca de 30 entrevistas "entrevistó a más de 30 personas”. El documento de la CV sólo cita un artículo del diario El Espectador y a los “abogados del Partido Comunes", añade Martínez en la carta.



Martínez le propuso al padre De Roux la integración de un Tribunal de Honor para que "con base en las pruebas que le aportemos y el testimonio de los protagonistas del delito en cuestión, hoy extraditados y en juicio en los Estados Unidos, para lo cual estoy seguro podemos contar con el apoyo de las autoridades americanas, se le ofrezca un veredicto definitivo al país, para que se sepa, de una vez por todas, a quién le asiste la razón y si la cocaína negociada, que dio lugar a la solicitud de extradición de Santrich, provenía o no de la Fiscalía".



El exfiscal finalizó la carta pidió para esta investigación y verificación de lo que él ha manifestado, la intervención de tres miembros: "un sacerdote que haya sido provincial de la Compañía de Jesús; un padre que haya ejercido la rectoría de la Universidad Javeriana de Bogotá y un exdecano de la Facultad de Derecho".



"Si el veredicto me es contrario, lo aceptaré sin fórmula de juicio, con la responsabilidad que ello me adjudicaría, para vergüenza propia, en la historia de la patria. Si el fallo me es favorable, como lo será, le agradezco así reconozca públicamente y, además, suscribamos conjuntamente una comunicación con destino al Ministro de Educación, solicitándole se excluya el capítulo espurio de la cartilla con la que se quiere educar a nuestros hijos", agregó Martínez.



Sobre esta discusión, se pronunció en su cuenta de Twitter el presidente Petro recordando que en su último debate en el senado de la República demostró, según él, que la paz había sido entrampada con pruebas fabricadas. "Entrampar la paz significaba que volvieran a las armas miles de personas”, expresó Petro.