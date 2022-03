El asesinato de Mary Luna Giraldo, menor de 13 años asesinada en el municipio La Victoria, Valle del Cauca, ha conmocionado al país. Su muerte, gestada por una de sus amigas y 3 jóvenes más, ha hecho que la comunidad y sus padres se pregunten el por qué del siniestro.



Cabe recordar que la menor había sido reportada como desaparecida el pasado 22 de marzo, tras avisarle a su abuela que se dirija a Ansermanuevo en donde compartiría con una amiga.



Y que el hallazgo del cuerpo se logró cuatro días después con la información que tenía la Policía de Infancia y Adolescencia y los detalles que dio la joven de 17 años, quien fue una de las coautores del crimen.



Este martes 29 de marzo, Marisol Arango, madre de la menor, habló sobre el crimen.



"Necesito que las autoridades me colaboren, porque no me han dado respuesta que fue lo que le hicieron a mi hija, se sabe que la encontraron con una pesa en los pies", precisó Arando a Blu radio.



Así mismo, comentó que necesita que hagan justicia, pues no puede quedar impune.



"Yo necesito que me digan que van a empezar a trabajar en el caso, yo no quiero que otras madres vivan lo que yo estoy viviendo, quiero justicia, ella no era una niña mala ni ladrona, me la torturaron", agregó la doliente madre.



Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido la causa de la muerte de Mary Luna, pero algunas hipótesis señalan que este hecho se produjo como consecuencia de una deuda que cargaba la menor o un acto pasional. En este último, sería uno de los jóvenes mencionados por la adolescente de 17 años quien habría planeado y ejecutado a la menor de 13 años.