'Matamba' se fugó en un vehículo de la Policía Nacional y fue transportado por un miembro de la Institución. Además, habría pagado más de seis mil millones de pesos a quienes estuvieron involucrados en su plan de huida. Estos son algunos de los escandalosos detalles de la fuga del capo del narcotráfico que reveló un testigo clave en el caso.



El expolicía Manuel Castañeda asegura que participó en el cinematográfico plan de escape de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, en marzo de 2022. Actualmente está detenido por movilizar varios kilos de cocaína en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección.



Según contó en entrevista exclusiva con Semana, fue contratado por "personas poderosas" para transportar a alguien. Sin embargo, solo por las noticias se enteró de quién era el hombre que había llevado en su carro.



“A mí me contratan un día antes de la fuga, a las 5:00 p.m. para el alquiler de un vehículo, me hablan de una persona, pero no me dicen quién. Incluso, cuando se montan en el vehículo yo no sabía quién era él", aseguró.



Cabe decir que en el minucioso plan de huida hubo varios vehículos involucrados. De acuerdo con la versión de Castañeda, su carro no fue el que entró hasta la cárcel La Picota, sino que recibió al criminal, junto a dos hombres más, en otro sector de la ciudad. Luego de dar vueltas por alrededor de una hora lo llevó hasta la salida de Bogotá por la autopista Medellín, donde lo esperaba otro conductor.



“Yo estaba manejando el vehículo en el que 'Matamba' se movilizó con otras personas. A él lo sacaron en Symbol gris plata, entonces yo manejo el carro donde se hace el cambiazo”, explicó.



Además, sostuvo que conoce los diferentes vehículos involucrados en la fuga del narcotraficante. “Yo como expolicía conozco cuáles son los carros particulares de la Policía, y en ese operativo había varios carros de la Policía", puntualizó.



"Hubo más de cuatro o cinco vehículos y entre esos hay funcionarios y vehículos de la Policía Nacional, específicamente del Gaula, al carro al que pasamos a 'Matamba' era oficial, conducido por un integrante de la Policía activo”, detalló.



El expolicía asegura que entregó esa información a la Policía y Fiscalía, lo sometieron a tres pruebas de polígrafo y aunque proporcionó datos precisos de las personas involucradas, no hubo acciones judiciales. "Entregué nombres de personas, nombres de funcionarios de la Policía Nacional activos que participaron en la fuga y la justicia no ha tomado ninguna acción para capturar a estar personas”, dijo.



Castañeda también reveló cuál fue el monto para financiar la fuga del mafioso. “Realmente aquí hubo personas específicamente de Bogotá que fueron claves para este tema, pero hablemos de unos 6.000 (millones) aproximadamente", señaló.



Según el expolicía, decidió revelar esta información porque teme que atenten contra su vida o la de su familia. "Quiero dejar un precedente por el tema de seguridad de mi familia, porque ni la Policía Nacional ni la misma Fiscalía han hecho nada para la protección de mi familia", dijo el expolicía a Semana.



Y agregó: "Ni en el momento de la fuga de 'Matamba', simplemente lo que hicieron fue utilizarme para sacarme información y me dejaron a un lado desamparado tanto a mí como a mi familia”.