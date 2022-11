Legalizan la captura del presunto homicida de joven de Andes, Antioquia

El presunto homicida de Paula Andrea Restrepo Parra, de 18 años, fue capturado en el municipio de San Jerónimo por agentes de la Policía Antioquia, luego de que este se fugara del Hospital San Rafael, de Andes, donde había sido detenido por primera vez por este crimen.



El detenido, identificado como Carlos Arturo Mora Durán, de 22 años, fue encontrado cuando se transportaba en un bus intermunicipal que transitaba por San Jerónimo, luego de que, tal como lo explicó el comandante de la Policía Antioquia, coronel Daniel Mazo, “se realizara un plan candado al presentarse la fuga y se logra interceptar en este municipio”. Luego de su detención fue trasladado a la estación de Policía de Santa Fe de Antioquia.



La legalización de su captura fue efectuada por el Juez Promiscuo Municipal de Jardín, por ser este el distrito judicial al cual pertenece el municipio donde ocurrieron los hechos. Posteriormente se le imputaron cargos por los delitos de feminicidio, tortura y acceso carnal violento.



Según versiones policiales, a alias “Carlota” se le estaban realizando exámenes en Medicina Legal para cotejarlos con evidencias recogidas en la escena del crimen registrado el pasado viernes en el corregimiento Santa Rita, de Andes, cuando, aprovechando un descuido, se fugó por la parte trasera del centro asistencial donde lo tenían.



Mora Durán, oriundo de Labateca (Norte de Santander), sería trabajador de una finca caficultora del sector y se investiga si habría salido del lugar cuando se produjo la desaparición y posterior ataque a la joven estudiante de grado once.



Por este hecho hay otra persona que está siendo investigada, quien sería el conductor de una motocicleta que fue encontrada cerca de la zona donde ocurrió el hecho violento contra Paula Andrea, pero a él no se le ha iniciado un proceso judicial.



Cabe recordar que el asesinato de Paula Andrea Restrepo se produjo el pasado viernes 4 de noviembre, cuando luego de salir de clases en la Institución Educativa Santa Rita no regresó a su casa, ubicada en la vereda El Gaitán.



Desde las 2 de la tarde de ese viernes, su familia había reportado su desaparición a las autoridades.



Tras emprender una intensa búsqueda, la estudiante fue encontrada con signos de tortura en el lecho de una quebrada, situada a pocos metros de una carretera, con sus manos atadas, múltiples heridas y contusiones por todo su cuerpo.



Además, según relataron varios habitantes locales, la joven fue encontrada desnuda y con señales de maltrato en sus partes íntimas, por lo que se presume habría sido víctima de una agresión sexual.



Según quedó registrado en los primeros reportes de las autoridades, la menor fue ingresada en el Hospital San Rafael de Andes, en donde falleció hacia las 10:55 de la noche.



Durante la jornada del pasado sábado, decenas de habitantes del corregimiento Santa Rita salieron a las calles para rechazar el violento crimen e instaron a las autoridades a dar celeridad a las investigaciones.



De acuerdo con los testigos locales, desde hace varias semanas en la zona había inquietud por la llegada de personas externas, sobre todo a raíz del inicio de la cosecha cafetera.



Tras un consejo de seguridad que también se realizó durante la mañana del pasado sábado, el secretario de seguridad de Antioquia, Oswaldo Zapata, y el alcalde de Andes, Carlos Alberto Osorio Calderón, anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera localizar a los presuntos responsables.



Así mismo, las autoridades crearon un grupo de investigación especializado coordinado por un fiscal y con uniformados del CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial para esclarecer el crimen.



“Nosotros hacemos un llamado para que la sociedad y las instituciones nos unamos alrededor de la defensa de nuestros niños, niñas y adolescentes en los territorios, en clave de corresponsabilidad. Todos somos ojos y oídos contra aquellos que pretenden generar terror y zozobra”, expresó entonces el secretario Zapata.