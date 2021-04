Inseguridad en Cali: las alternativas que estudian para luchar contra el delito

Álvaro José Carvajal Vidarte

Tras los constantes casos de atracos captados en video y viralizados a través de las redes sociales, así como el asesinato del deportista Felipe Tobón en las Tres Cruces, las alarmas se han encendido en Cali y desde varios sectores se han empezado a buscar soluciones para hacer frente a la inseguridad.



Entre las propuestas, por parte de la misma Administración Municipal, está la de contratar a las empresas privadas de seguridad de la ciudad para que ayuden a aumentar la vigilancia en sectores como los cerros tutelares, las zonas aledañas al río Pance y barrios con altos índices de hurtos y homicidios.



Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, afirmó que ha adelantado conversaciones con estas empresas, que podrían aportar hasta 3000 personas para reforzar las labores de vigilancia y control en diversos sectores.



“Tendremos reuniones en las cuales queremos hablar de la probabilidad de contratar directamente empresas de seguridad privada para tener una mayor cobertura en el territorio y tener una coordinación directa con la Policía. Las empresas de seguridad privada de la ciudad, que son muy grandes y especializadas, tienen personal preparado, manejo de armamento y una cantidad de dispositivos que podrían, entre otras, prevenir y contener una parte de esta dinámica de la violencia”, dijo Rojas.



A su vez, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó que “ante la situación de inseguridad se hace necesario la creación de brigadas y redes de seguridad ciudadana, que tengan, entre otros componentes, a una comunidad organizada a nivel de barrio”.



“Deben existir redes de apoyo con los vecinos, con información a través de WhatsApp, botones de pánico e identificación de zonas de alto riesgo, sistemas de alerta tempranas y acciones predictivas”, aseguró Ospina.

Sobre esto, el concejal Roberto Ortiz opinó que “crear brigadas y redes de ciudadanos para enfrentar a la delincuencia armada es una ocurrencia que puede llevarnos a repetir historias donde los civiles hacen justicia por mano propia. Se debe es fortalecer las fuerzas del orden con buenos recursos para combatir a los delincuentes”.



A lo que añadió el cabildante: “Decirle al señor Alcalde, por ejemplo, que la vigilancia de los cerros la puede hacer la Policía de Carabineros, que desarrolla actividades preventivas y disuasivas mediante acciones proactivas y sociales, utilizando como medio de locomoción el semoviente equino”.



Entre tanto, el concejal Fernando Tamayo expresó que “los frentes de seguridad en barrios ya existen, son grupos vecinales que además de grupos de WhatsApp tienen alarmas comunitarias y cámaras de monitoreo. Pero tras algunos hechos delictivos recientes se han empezado a mandar cadenas con imágenes que dicen cosas como ‘vecinos organizados: rata atrapada, rata linchada’, lo que debe generar más preocupación”.



Tamayo, en cambio, propuso desplegar equipos conjuntos de Policía y Ejército que atiendan comunas como las de ladera y las que colindan con el jarillón del río Cauca, para atender esas zonas que tienen serias debilidades (aún mayores que en la zona urbana) de presencia de la autoridad.



Igualmente, el cabildante se refirió a la creación de brigadas de choque para moverlas por zonas de calor de hurtos para contrarrestar a la delincuencia.

Por otro lado, Carolina Nieto, investigadora en seguridad ciudadana, afirmó que “los últimos eventos de violencia en Cali muestran una cosa: no toda la violencia de la ciudad está vinculada al narcotráfico. Y eso desmiente la principal narrativa de la Alcaldía respecto a las causas de estos eventos”.



“Así las cosas, lo principal es que la Alcaldía se comprometa a entender, caracterizar y atacar otras formas de criminalidad, por ejemplo las vinculadas al hurto a personas”, expresó Nieto.



La experta acotó que “las investigaciones sobre estas cadenas de valor deben fortalecerse, la Policía debe tener capacidad para enfrentarlas y eso no se limita exclusivamente al patrullaje”.



Finalmente, Gustavo Orozco, especialista en seguridad ciudadana, sostuvo que “la gente en la capital del Valle está mamada y ya no quiere oír más cháchara, ese tema de las recompensas millonarias, de las cuales no se sabe su manejo, y las promesas”.



“La gente reclama acciones ya y funcionarios competentes. Hoy ni la Alcaldía ni el Concejo entienden la gravedad de la situación ni asumen el liderazgo con propuestas concretas que vayan más allá de reuniones y papeles”, concluyó el experto.

Concejales y expertos también exigieron

una política clara y contundente de seguridad a la Alcaldía y le pidieron al Gobierno Nacional un verdadero pie de fuerza.

‘Cali cómo vamos’

Según el informe del programa ‘Cali cómo vamos’, entre enero 1 y el 7 de abril de 2021 hubo 257 homicidios en la ciudad, 6 más que en el mismo periodo de 2020, año en el que fueron 251 casos.



Entre tanto, en el primer mes del año hubo 3727 denuncias por hurto a personas, 511 casos menos que en 2020, en promedio se registraron 41,9 denuncias de este tipo por día. Las denuncias de hurto de automóviles aumentaron, pasaron de 422 en 2020 a 442 en 2021. Las de hurto de motos tuvieron una reducción de 20,9%. Las de hurto a residencias y comercio, también disminuyeron.