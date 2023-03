Las alarmantes cifras de feminicidio que no dejan dormir tranquilas a las mujeres en el Valle

El panorama de los feminicidios en el Valle del Cauca es preocupante, según el Observatorio de Género de la Gobernación, durante el 2022 en el departamento se registraron 23 casos, 5 más que en el 2021, lo que se traducen en un aumento de 28 %.



Según Henry Rivera, líder del proceso de prevención de violencias basadas en género y feminicidios de la Secretaría de Seguridad de Cali, el aumento de los casos en el departamento se da por las consecuencias de los sucesos que han afectado a la sociedad en los últimos años. “La pandemia y la postpandemia han exacerbado todas esas violencias ya que el estar encerrados empezó a aflorar las emociones deprimidas y esto no solo disparó estas estadísticas, sino también la violencia intrafamiliar y la dependencia sexual. Lo que implica que nosotros como sociedad también nos ponemos a revisar sobre qué estamos haciendo”.

El caso del Valle del Cauca llama la atención, ya que para el año 2021 el promedio de feminicidios en el país era de 0.41 por cada 100.000 habitantes, mientras que el del departamento era de 0.40. Para el año 2022 las cifras presentaron un cambio drástrico, pues en Colombia el promedio disminuyó ubicándose en el 0.35; mientras que en el Valle aumentó a 0.49.



Un total de 10 municipios del departamento presentaron un incremento de feminicidios durante el año pasado: Buga, Riofrío y Tuluá con dos hechos, mientras que en el 2021 no habían reportado casos.

La lista la complementan El Cerrito, Restrepo, Sevilla, Trujillo, Vijes, Yotoco y Yumbo, que presentaron 1 feminicidio, mientras que en el 2021 no registraron ningún hecho.



Discrepancias en las cifras



Algo que llama la atención respecto a los feminicidios es el hecho de que los datos de muchas entidades estatales y privadas no concuerdan.



Un ejemplo, es el más reciente informe de la Procuraduría, en el cual la entidad afirma que durante el 2022 se registraron 614 de estos casos en el país.



Por su parte, el Observatorio de Género del Valle del Cauca afirma que en 2022 en Colombia se reportaron 193 casos.



En tanto el Observatorio de Feminicidios de Colombia, entidad que pertenece a la Red Feminista Antimilitarista, dice que durante el año pasado se registraron 619 casos en el país, 95 de estos en el Valle del Cauca.



Estefanía Rivera, líder de la Red, explicó que “hay una diferencia en términos de cómo se analiza la violencia feminicida. Para el Estado, se concibe como feminicidio solo si el homicida tiene o había tenido una relación erótica o afectiva con la víctima, es decir, si fue el esposo, novio, exnovio o algún familiar cercano”.



La líder explicó que en algunas ocasiones, cuando es un familiar el que asesinó a la mujer, ni siquiera se considera como feminicidio para el Estado. “Nosotros en la comprensión de la violencia feminicida vamos mucho más allá, es decir, nos basamos en los protocolos y los instrumentos internacionales que tienen que ver con la violencia social, por ejemplo: si la mujer fue desaparecida, la forma en la que fue asesinada, si fue dejada en la vía pública o si hubo violencia sexual”.

Desde la Secretaría de la Mujer, Diversidad y Género del Valle, explicaron que los datos analizados por el Observatorio del departamento se basan en la consolidación estadística realizada por las instituciones de Policía y Fiscalía, quienes tipifican los casos de homicidios dolosos y feminicidios según las características del delito.



Acciones para evitar que más casos ocurran en el Valle



Cali es uno de los municipios que viene presentando una disminución de feminicidios desde el 2021, pues en 2020, con la llegada de la pandemia, hubo un pico de 20 casos. En el 2021 se registraron 10 y en 2022 la cifra llegó a 7. En lo que va de 2023 se han contabilizado 2 hechos. Sin embargo, hay varios crímenes de mujeres, aún sin esclarecer los móviles.

Para Henry Rivera, líder del proceso de prevención de violencias basadas en género y feminicidios de la Secretaría de Seguridad de Cali, esta reducción se debe a la presencia que se ha hecho en los territorios, “no solo llegamos hasta las mujeres para sensibilizarlas sobre la violencia de género, los tipos y las consecuencias que tiene, también estamos trabajando con quien es el sujeto de la violencia, es decir el hombre.



Estamos sensibilizando, dándoles a entender que la mujer no es una posesión, que más que una relación de poder, hay una de complemento”.

El experto reconoce que hay mucho camino qué recorrer en esta lucha por concientizar a la sociedad sobre la violencia contra la mujer ya que “nos han enseñado desde pequeños una mirada equivocada”.



Adicionalmente, en la Casa Matria se han implementado una serie de acciones en pro de resguardar la seguridad de las mujeres que pueden estar en peligro.



“Nos llaman, piden una cita y las acogemos. Cuando una mujer tiene dudas sobre si sufre o no de violencia las asesoramos y les explicamos qué pueden hacer. Además, si quiere salir de las agresiones sin generarle daño al agresor las escuchamos y desnaturalizamos la violencia”, explicó la subsecretaria de Género, Ofir Muñoz.



Otro de los programas que ofrece la Casa Matria es su hogar de acogida, el cual cuenta con un equipo jurídico, de enfermería, trabajo social, psicología, fisioterapia y pedagogía. Además tienen un vehículo disponible por si la mujer debe ser recogida.



Después de una valoración, si determinan que está en peligro la vida de la mujer, la Casa Matria le ofrece este hogar. Sin embargo, no todas las mujeres se acogen.



“Por ejemplo, este año hemos atendido 109 mujeres, de ellas, 24 han estado en riesgo de feminicidio, pero no todas se han acogido ya que afirman que tienen una red de apoyo segura. Otras dicen que no quieren dejar su vida, su hogar, entonces le hacemos el acompañamiento psicosocial”, explicó Muñoz.



Además, esta semana la Policía anunció la Patrulla Púrpura+, la cual busca brindar atención a todas las mujeres y miembros de la comunidad Lgtbiq+ que se vean afectados en su seguridad.