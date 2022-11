"La SAE incumple políticas que propician la corrupción": Contraloría General de la Nación

La Contraloría también le puso la lupa a la gestión realizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que maneja más de 28.000 bienes incautados a la mafia y organizaciones criminales.



Al realizar un estudio sectorial sobre las acciones realizadas por la entidad, el órgano de control determino que “no está dando los resultados esperados en el manejo de bienes con extinción de dominio”.



Para empezar, la Contraloría señalo que para 2021 la SAE reportó en inventario un total de 28.343 bienes entre los que se encuentran casas, lotes, apartamentos, garajes, etc. Sin embargo, señaló que el 57,45 % no se tiene certeza de su estado físico, es decir, 16.283 de los 28.343.



Lea aquí: Ministerio de Salud tomará el control total de Drogas La Rebaja a nivel nacional



Igualmente se determinó que 581 inmuebles del inventario de la SAE, cuya extensión es significativa en metros cuadrados o hectáreas, registran avalúo catastral por debajo de un millón de pesos.



Otra inconsistencia radica en el avaluó comercial, donde la Contraloría asegura que, en 1.316 registros de inmuebles del inventario de la SAE, el valor del avalúo catastral es mayor que el comercial, diferencia que asciende a los 195.484 millones de pesos, cifra que puede interpretarse como una subvaloración de los bienes inmuebles, desde el punto de vista comercial.



Frente a los bienes entregados por las FARC con el objetivo de reparar a las víctimas, la información tampoco es confiable con respecto a los acuerdos implementados en 2016.



A pesar de la firma de un inventario de bienes con firma de acta de entrega, a corte de 2021 no se ha entregado la totalidad de los bienes relacionados por las exfarc. Asimismo, no hay claridad de la totalidad de bienes, puesto que reportes muestran la existencia de hasta 25 inmuebles localizados en un mismo predio, considerándolo “un gran baldío”.



En lo que respecta a las joyas incautadas, para el período 2019-2021, el inventario de este tipo de bien ha ido cambiando tanto en número de registros como en cantidad.



En 2021 se contaba con un inventario valorizado en 999.506 millones de pesos, especialmente por el avalúo de Joyas Elaboradas (97 %). Sin embargo, el número de registros sin esta información ha ido creciendo, demostrando que, el Inventario de Joyas también está incompleto, por lo tanto, no es confiable.



Igualmente existe el problema en el control del dinero incautado, ya que fueron registrados por pesos colombianos y no de cada denominación dólares, euros, libras, etc.



Aunque para 2021 se contaba con un inventario de 1.080 registros con valor de 33.735,4 millones de pesos. El estudio realizado por la Contraloría con la tasa de cambio de ese año, conforme a ese inventario, daría una gran diferencia de 237.897,7 millones de pesos.



Debido a que la SAE realiza el control de bienes e inmuebles de manera documental, por medio de actas, y no de forma real y material, situación que conllevó a que se desconociera la

totalidad de los bienes, su ubicación, avalúo y estado físico.



La conclusión de la Contraloría determinó que “la SAE incumple sus propias políticas institucionales en materia de asignación de depositarios, con lo que genera concentración de bienes, hecho que puede dificultar su administración y propiciar riesgos de corrupción”.