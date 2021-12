La incansable búsqueda de la familia del bebé que lleva 16 días desaparecido en Yumbo

¿Estará llorando? ¿Habrá comido? ¿Será que está bien de salud? ¿Tendrá los cuidados especiales que necesita? Son algunas de las preguntas que se hace Yeison Morales, padre del menor de 18 meses identificado como Fernando Morales, desaparecido desde el pasado jueves 2 de diciembre, luego de ser sacado de su casa sin autorización.



Risueño, de piel morena, cabello negro, ojos cafés y una sonrisa que contagia a todos en su hogar, así recuerda Yeison a su hijo. “Me hace mucha falta la alegría con la que él me recibía cuando llegaba de trabajar y, aunque no hablaba mucho, la palabra Pa siempre la recordaré”, aseguró.



“Todo ocurrió alrededor del mediodía cuando el niño estaba al cuidado de mi madre e inesperadamente llegó Miriani Martínez, madre del bebé, a la cual se le permitió entrar a la vivienda porque hace mucho tiempo no iba a visitarlo. Cuando en sucesos confusos Miriani le arrebata el bebé a mi madre de los brazos y sale corriendo hacia la calle, donde una motocicleta esperaba por ella”, explicó el padre del menor.

Casos como este se viven constantemente en Colombia, según cifras del Instituto de Medicina Legal el año pasado se reportaron 4680 personas desaparecidas en el país, de las cuales 1579 fueron menores de edad, es decir, el 34 % del total. Un promedio de 4 menores desaparecidos al día. De estos 1579 menores desaparecidos, 811 aparecieron vivos, 10 muertos y de 758 todavía no se tienen noticias.



La preocupación para encontrar al menor de 18 meses fue tan grande que Yeison Morales, en su desesperación llegó hasta la Terminal de Transporte de Cali, en donde con ayuda de la Policía Metropolitana de Cali revisaron los buses con salidas a nivel nacional, pero como no consiguió respuestas visitó municipios como Tuluá, Pereira y Buga, lugares donde no encontró ningún rastro de su hijo.



“Es preocupante esta situación, mi hijo fue operado hace tres meses del corazón y necesita de un tratamiento especial en el que es necesario llevarlo constantemente a la clínica Valle del Lili. Me siento abrumado y solo quiero decirle a ella que piense en el niño porque si en verdad lo quiere acá tiene bienestar”, explicaba angustiado Morales.

La teniente Adriana Corrales, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía en Cali, puntualizó que “fueron activados todos los protocolos y mecanismos de búsqueda, se dispuso de una patrulla de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia con el fin de hacer una pesquisa y lograr la ubicación de este menor, pero hasta ahora no se ha logrado determinar dónde se encuentra él y la mujer que se lo llevó”.



Además, agregó que “en este caso, como se le explicó al padre del niño, la desaparición del menor Fernando Morales no es considerada un secuestro, puesto que su progenitora es quien lo tiene. Pero si es un ejercicio arbitrario de custodia, en unos acuerdos establecidos en la Comisaria de Familia”.

La Policía ha habilitado la línea 3164414029 de la patrulla de infancia y adolescencia para la atención de casos de denuncia que involucre a niños, niñas y adolescentes.

La publicación de la desaparición del menor circula también a través de redes sociales y cuenta con más de 108 comentarios, 14 mil compartidos y ha llegado hasta la madre del niño. “Nosotros publicamos la foto del niño con sus datos y en algunos comentarios del Facebook personal de Miriani nos ha escrito que él está bien pero que no tiene intenciones de devolverlo. Eso nos preocupa más porque tememos que ella se lo lleve para Venezuela y no lo podamos volver a ver”, aseguró el hombre de 31 años de edad.



La familia del menor hace un llamado a la ciudadanía ante cualquier información que ayude a dar con el paradero del niño a las líneas telefónicas 3147007057 o al 3146812470.

Este no es el único caso reciente ocurrido en el Valle del Cauca, el pasado jueves 9 de diciembre, en zona rural del municipio de Yumbo, se encontró el cuerpo sin vida de un menor de 3 meses de edad que fue reportado como desaparecido por su madre, quien, de acuerdo con la investigación de las autoridades, no supo dar razón de cómo se le había perdido.



Al parecer la madre del menor llevó a su hijo hasta un pozo con agua y lodo, donde lo habría sumergido provocándole la muerte y posteriormente lo dejó oculto en un lugar cercano.



A la mujer se le imputó el delito de homicidio agravado, frente al cual no aceptó su responsabilidad y se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario el pasado miércoles 15 de diciembre.



Estrategias

La teniente Adriana Corrales, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía en Cali, explicó que se “están realizando campañas educativas y de sensibilización a los padres en los jardines infantiles, en las que orientamos a las personas para que estos casos no se repitan. Además, llevamos a cabo la campaña de cuidado a nuestros niños, niñas y adolescentes, esta semana comenzamos en puntos específicos como lo son el Distrito de Aguablanca, en los sectores del Poblado I y Poblado 2, con el fin de informar a las comunidades sobre los peligros en estas fechas del año”.



Corrales explicó que el fin de semana están en el Terminal de Transportes de Cali con el fin de concientizar y prevenir los casos de inseguridad en los menores, asimismo contarán con un grupo policial específico en el Bulevar del Río para atender cualquier situación que se presente en los alumbrados de la capital vallecaucana.



La Policía de Infancia y Adolescencia aseguró que se está llevando a cabo también una campaña anti pólvora en la que se socializará con la comunidad los peligros. También se examinarán alternativas como usar las luces de neón en las celebraciones de fin de año. Tan solo en el Valle ya van 29 quemados en lo corrido del mes, y en Colombia, un total de 315, muchos más que en 2020.

Recomendaciones

Es importante hacer la denuncia de manera oportuna ante las autoridades, ese mito de que se tiene que hacer el reporte luego de 72 horas de que un menor haya desaparecido es falso. También es importante enseñarle a los niños las direcciones, los números telefónicos del hogar e información que ellos puedan suministrar en el caso de necesitar ayuda.



Además, es fundamental que los niños estén siempre acompañados de un adulto responsable. Otra de las recomendaciones es evitar las salidas a altas horas de la noche con los menores procurando asistir a los alumbrados en un horario de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. en donde haya mayor visibilidad para el cuidado y supervisión. Asimismo se dispuso la línea telefónica 3164414029 que está disponible las 24 horas del día para la atención de casos de denuncia que involucre a niños, niñas y adolescentes.



En el caso de los adolescentes es importante estar pendiente y tener un control de los dispositivos electrónicos y su uso, hay que recordar que la primera autoridad en este caso siempre serán los padres, son algunas de las recomendaciones que dio la teniente Corrales para la seguridad de los menores en esta temporada de celebraciones.