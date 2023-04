La conspiración de la que se habla sobre los exmilitares detenidos en Haití

Luego de que el presidente Gustavo Petro señalara que Colombia tenía un tema de corresponsabilidad en el asesinato del mandatario haitiano Jovenel Moïse, porque según él “fueron mercenarios colombianos los que viajaron a ese país a matar al Presidente”, los abogados y familiares de los exmilitares recluidos en ese país rechazaron las declaraciones.

El 7 de julio de este año se cumplirán dos años del homicidio del presidente haitiano y la situación judicial de los colombianos recluidos en el país caribeño todavía no está resuelta.



Los abogados haitianos que llevan el caso, Nathalie Delisca y Marc Antoine Maisonneuve, los cuales representan a 9 de los uniformados, trataron de interponer un habeas corpus en noviembre del año pasado solicitando la libertad de los exmilitares, pero aseguraron que después de esto fueron amenazados y la audiencia fue boicoteada.



Lea además: Las primeras imágenes de la captura de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, en Venezuela



La abogada Delisca manifestó que el presidente Gustavo Petro complica más la situación de ellos en la cárcel ya que “dice que se debe pedir perdón a Haití porque los nacionales de Colombia mataron a un presidente en función”.



Entre tanto, Maisonneuve indicó que el miércoles pasado agentes del FBI y de la DEA sacaron a cuatro connacionales para interrogarlos, entre ellos a Carmona, pero él piensa que “es una cortina de humo y no fueron con un propósito serio”.



Y denunció: “Hay americanos involucrados en este crimen también. Esta es la razón por la que las cortes haitianas, y en general todos los organismos de control, no quieren intervenir en este problema y tampoco quieren escuchar las súplicas de los exmilitares colombianos debido a que hay intereses de parte de los estadounidenses para que no se haga justicia”.



Otro de los abogados, que prefirió omitir su nombre, dijo que están pidiendo que los militares sean traídos a Colombia o a un país alterno como República Dominicana, donde también hablan español, con unas condiciones especiales y jueces internacionales para que tengan un proceso legal justo”.