Juez legalizó la captura de Carlos Mattos: el empresario irá a la cárcel La Modelo 

El empresario Carlos Mattos, exgerente de Hyundai Colombia, irá a la cárcel La Modelo de Bogotá luego de que un juez legalizara su captura en la madrugada de este jueves. Mattos había llegado en la noche del miércoles a Colombia tras ser enviado en extradición desde España.



El empresario, nacido en Codazzi, Cesar, es investigado por haber sobornado presuntamente a funcionarios judiciales para favorecer a su organización en medio de un pleito empresarial con la multinacional coreana Hyundai Motor Company entre el 2015 y 2016.



Es por eso que se le imputan los delitos de cohecho por dar u ofrecer, utilización indebida de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informativo agravado y daño informático.



Tras ser recibido en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, Mattos fue llevado a la sede de la Dijín e Interpol de la Policia, en donde luego lo trasladaron a una audiencia judicial que se extendió hasta las 2:00 de la madrugada. El juez accedió a la petición de la Fiscalía de imponerle medida de aseguramiento intramural y aseguró que al procesado se le respetaron sus derechos durante la captura.



Sin embargo, el togado pidió que se garantice la atención médica por los problema de salud que ha alegado la defensa del ex gerente de Hyundai Colombia a raíz de una condición psiquiátrica, por lo que solicitó a la dirección de la cárcel La Modelo si autorizaba su traslado a un hospital de acuerdo a los dictámenes que adelante Medicina Legal.



La defensa también aseveró durante la diligencia que Mattos no "estaba en capacidades de entender lo que pasaba en la misma" y que al empresario no se le habían leído los derechos a tiempo, dado que esto solo se hizo cuando había llegado a Bogotá.