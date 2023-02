Jorge Luis Alfonso López, alias 'El Gatico', no podrá ser más facilitador de paz

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó que Jorge Luis Alfonso López, conocido como ‘El Gatico’, ya no ejercerá la figura de facilitador por el riesgo que puede correr.



Desde el Gobierno se aseguró que el hecho es automático, cada vez que se filtra un nombre de facilitador se procede inmediatamente a cancelar ese rol porque se pone en peligro la labor y a la persona misma.



La figura de facilitador que estaba cumpliendo ‘El Gatico’ se hizo pública desde que Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que se realizó el procedimiento para la libertad tras una orden firmada por el juez quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, Orlando José Petro Vanderbilt.



A pesar de la liberación, por parte del Gobierno se aseguró que no se había solicitado la libertad del sindicado ni la suspensión de medidas de aseguramiento, únicamente, según el ejecutivo, por medio de la resolución 075 de 2022 se autorizó la figura de facilitador.



Frente al pronunciamiento del ejecutivo, entonces no estaría claro quién directamente hizo la solicitud de liberación de ‘El Gatico’, petición que sí debe estar expresada para que el juez la haya aprobado.



Tras el hecho ocurrido, la Fiscalía General ordenó investigar al juez, al expresar que "no existe un marco jurídico para que estas personas queden en libertad". A esto, también se sumó la Procuraduría, que anunció que apelará la decisión interpuesta, porque no hay claridad si actuará como vocero o representante de algún grupo armado organizado.