La presentadora Jessica de la Peña denunció este jueves que fue víctima de los ladrones quienes le hurtaron todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria.



Jessica explicó, a través de sus redes sociales, que su cuenta bancaria habría sido hackeada en la madruga de este jueves. Según comentó, los ladrones no solo le retiraron el dinero que tenía, sino que además, le realizaron un sobregiro.



"Me despierto a las 5:30 a.m. y me encuentro con que se metieron a mi portal y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía", escribió la Presentadora.



El Banco Davivienda, entidad implicada en la denuncia, se refirió al caso de la comunicadora y aseguró que validarán la información para darle una pronta solución.



De acuerdo con lo manifestado por la periodista a algunos medios, luego de realizar la denuncia con el Banco, "hice cambio de cuentas, van a revisar mi celular para mirar qué fue lo que pasó, todos somos vulnerables".



Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de @Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo. — Jessica De La Peña (@Jessie_Dlp) October 7, 2021

Otras denuncias

​Junto a su denuncia, Jessica también cuestionó los controles de seguridad de su entidad financiera ya que en los últimos días otras personas también han asegurado, por redes, haber sido víctimas del mismo hecho. "Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo", mencionó.



"Qué pasa con la seguridad del portal? Hoy en día hago todo por este medio. Cómo confiar en que no va a pasar nuevamente. Quién me soluciona? Quién responde por la plata que me robaron?" dijo Jessica.



Uno de los ciudadanos que hace pocos días denunció el mismo flagelo fue Carlos Sarria, locutor de La FM, quien detalló que los delincuentes también solicitaron un crédito por medio de la aplicación del banco, el cual desembolsaron y transfirieron a otras cuentas.



"Me desocuparon la cuenta de ahorros a la 1 de la mañana. No contentos con eso, sacaron un crédito a mi nombre por más de 20 millones de pesos. Qué pasa con la seguridad de su aplicación??? Es la segunda vez que me pasa", precisó Sarria.



Otra de las víctimas de este tipo de hurto fue @lancheros_lopez quien en en Twitter indicó "nefasta la seguridad de este banco... Hace 15 días por Daviplata me desocuparon 700.000 con datos propios... Y con toda tranquilidad uno llama y dicen, si ya tenemos conocimiento de este modo de estafa, dónde está las medidas para proteger nuestro dinero???".



"Lastimosamente ayer fui victima y me sacaron lo que tenia en mi cuenta, lo que me preocupa es que las personas que lo llaman tiene toda la informacion personal y esto me hace pensar que son los propios asesores que hacen esos robos", comentó @jeisguer_731 en la misma red social.



A mi también me sucedió… hackearon mi tarjeta a de crédito Davivienda y de un momento a otro comenzaron a llegar mensajes de texto a mi línea celular con consumos hechos por otra persona. Muy mal la seguridad de Davivienda. — juan (@juan83939671) October 7, 2021